Taner Tolga Tarlacı'nın Ölüm Haberinde Şok İddia: Haberleri Bizzat Kendisi mi Yaydırıyor?

Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın öldüğü iddiaları yalanlandı. İbrahim Beycanlı, Tarlacı'nın hayatta olduğunu ve dikkat çekmek için haber yaydırdığını iddia etti.

Taner Tolga Tarlacı'nın Ölüm Haberinde Şok İddia: Haberleri Bizzat Kendisi mi Yaydırıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 10:05

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasındaki aykırı hareketleri, ilginç çıkışları ve kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınan Taner Tolga Tarlacı bir kez daha magazin ve sosyal medya gündeminin üst sıralarına tırmandı. Uzun süredir Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde bulunan ve ağır suçlamalar nedeniyle hapis cezasını çeken eski yarışmacının cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyayı salladı. Sevenlerini endişelendiren haberlerin ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Ölüm İddiaları Yalanlandı

Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi ağır suçlardan ötürü cezaevinde yatan Tarlacı’nın öldüğü yönündeki spekülasyonlara son noktayı ünlü ismin hukuki süreciyle yakından ilgilenen içerik üreticisi İbrahim Beycanlı koydu. Taner Tolga Tarlacı'nın hayatta olduğunu kesin bir dille açıklayan Beycanlı eski yarışmacının durumunun iyi olmadığını ve kendisini cezaevinden çıkarıp hastanede tedavi altına aldırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı.

"Onun İçin Beşinci Kez Avukat Tuttuk"

Eski yarışmacının cezaevi koşullarına ve ruhsal durumuna dair kaygı verici detaylar paylaşan Beycanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar şaka bir yana Taner artık eskiden tanıdığınız kişi değil. Şu anda çok kötü durumda. Yaptığı şeyler de çok kötü zaten bu yüzden cezaevinde. Bizim amacımız onu cezaevinden çıkarıp hastanede tedavi görmesini sağlamak. Bu kendisi için tuttuğumuz beşinci avukat."

Şaşırtan Gündem İddiası

Açıklamanın en bomba ve magazin kulislerini karıştıracak ayrıntısı ise ölüm haberlerinin çıkış kaynağına ilişkin yapılan tespit oldu. İbrahim Beycanlı, Tarlacı'nın cezaevinden kurtulabilmek ve yeniden dikkat çekebilmek amacıyla bu tarz asılsız haberleri bizzat yaydırmış olabileceğini öne sürdü.

Beycanlı iddialı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir de Taner'in bilerek böyle haberler yaydırdığı oluyor. Belki birileri ilgilenir gündeme gelir ve cezaevinden çıkarılmasına yardımcı olur diye düşünüyor."

Daha önce 2023 yılında da cezaevinde yemekhanede tartıştığı üç mahkum tarafından saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı iddialarıyla gündeme gelen eski Survivor yarışmacısının tutulan beşinci avukatıyla birlikte hukuki mücadeleye nasıl devam edeceği ve hastaneye sevk edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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