Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2025 10:59

Tanyeli’nin Vasiyeti Yerine Getirilecek

Ünlü oryantalin vefatının ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Tanyeli, 2015 yılında kendisi gibi kansere yenik düşen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedilmek istediğini belirtmişti. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu son isteğini yerine getirecek.

Sanat dünyasında uzun yıllar boyunca sahne performansları ve dansıyla adından söz ettiren Tanyeli, yaşamı boyunca hem sanatı hem de kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Sevenleri, onun sahnedeki enerjisini ve güçlü duruşunu daima hatırlayacak.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler