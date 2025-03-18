Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Tanyeli’nin Vasiyeti Yerine Getirilecek

Ünlü oryantalin vefatının ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Tanyeli, 2015 yılında kendisi gibi kansere yenik düşen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedilmek istediğini belirtmişti. Ailesi ve yakınları, sanatçının bu son isteğini yerine getirecek.

Sanat dünyasında uzun yıllar boyunca sahne performansları ve dansıyla adından söz ettiren Tanyeli, yaşamı boyunca hem sanatı hem de kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Sevenleri, onun sahnedeki enerjisini ve güçlü duruşunu daima hatırlayacak.