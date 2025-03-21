Tanyeli’nin Son Görüntüsü Yürekleri Dağladı!

Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli’den geriye bu görüntü kaldı! Eşi İlker Sünneli, duygusal bir video paylaştı. İşte detaylar!

Tanyeli’nin Son Görüntüsü Yürekleri Dağladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 14:30

Pankreas kanseriyle mücadele eden eşi Tanyeli’yi kaybeden İlker Sünneli, duygusal bir paylaşım yaptı.

"Rüyalarımda Beni Yalnız Bırakma…"

Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşarak eşine olan özlemini dile getirdi.

Aracın içinden el sallarken görüntülenen Tanyeli'nin videosuna Sünneli, “Rüyalarımda beni yalnız bırakma” notunu düştü. Bu paylaşım, takipçileri tarafından duygusal yorumlarla karşılandı.

Sanat Dünyası Yasta!

Tanyeli’nin vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak acılı aileye destek oldu.

Tanyeli, dans kariyeri boyunca sahnelerde enerjisi ve yeteneğiyle iz bırakan bir sanatçı olarak tanınıyordu. Sevenleri, onu sahnedeki neşesi ve unutulmaz danslarıyla hatırlayacak.

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