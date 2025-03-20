Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli'nin Kahreden Detayı: Röportajda Ortaya Çıktı

Ünlü oryantal Tanyeli'nin vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Eşini, hastalığı boyunca bir an bile yalnız bırakmayan İlker Sünneli ile ilgili ortaya çıkan bir detay herkesi derinden üzüntüye boğdu.

Tanyeli’nin Ölümü ve İlker Sünneli'nin Acı Kaybı

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıl boyunca pankreas kanseriyle mücadele etti. 54 yaşındaki sanatçı, birkaç gün önce entübe edilmişti ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tanyeli'nin hastalık sürecini, eşi İlker Sünneli hiç yalnız bırakmadı ve bir an olsun ondan ayrılmadı.

Hastalık Döneminde Tanyeli'nin Paylaşımı

Tanyeli, 27 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah." Ancak, bir süre sonra entübe edilerek hayatını kaybetti.

Tanyeli'nin Cenaze Töreni

Tanyeli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, sanatçı Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Nuri Alço, Davut Güloğlu, modacı Gülşah Saraçoğlu, televizyoncu Armağan Çağlayan ve çok sayıda seveni katıldı.

İlker Sünneli’nin Gözyaşları

Tanyeli'nin cenaze töreninde, eşi İlker Sünneli gözyaşlarına hakim olamayarak, eşinin tabutunun başında güçlükle durdu. Acısının çok büyük olduğunu dile getiren İlker Sünneli, şu şekilde konuştu: "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük."

Tanyeli'nin Röportajda Paylaştığı Duygusal Detay

Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, eşinin eski eşinin de kanserden hayatını kaybettiğini ve bu zor süreci birlikte yaşadıklarını anlatmıştı. Tanyeli, röportajda şu sözleri kullanmıştı:

"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."