Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

Tanyeli, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi İlker Sünneli, duygusal bir paylaşım yaparak veda etti. İşte detaylar...

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 10:30

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli, sevenlerini yasa boğdu. 54 yaşındaki ünlü oryantalin eşi İlker Sünneli, cenaze töreninin ardından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Tanyeli'nin Zorlu Mücadelesi

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 2,5 yıldır pankreas kanseri ile savaşıyordu. Birkaç gün önce entübe edilen sanatçı, 17 Mart Salı günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni ve Vasiyeti

Tanyeli için Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, sanat dünyasından isimler ve birçok seveni katıldı. Ünlü ismin vasiyeti üzerine, 2015 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer'in yanına, Bodrum’daki Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

İlker Sünneli’den Yürek Burkan Paylaşım

Eşinin vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan İlker Sünneli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaşarak, “Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim” notunu düştü.

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