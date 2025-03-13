Tanyeli'den üzücü haber: Entübe edildi

Pankreas kanseriyle 2,5 yıldır mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Durumu ağırlaşan sanatçı, dün akşam entübe edildi.

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Tanyeli, son olarak 27 Şubat’ta sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş ve “Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak dün akşam aniden fenalaşan sanatçı, doktorların kararıyla entübe edildi. Tanyeli’nin yakınları ve hayranları, ünlü sanatçıdan gelecek iyi haberleri beklerken, sosyal medyada geçmiş olsun ve dualarla destek mesajları yağdı.