Tansel Öngel, “Güzelkoy”da Güney Karakteriyle Ekrana Dönüyor

Tansel Öngel, NOW’ın yeni dizisi “Güzelkoy”da Güney karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. İzmir’de çekilecek dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tansel Öngel, “Güzelkoy”da Güney Karakteriyle Ekrana Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2025 16:02

Başarılı oyuncu Tansel Öngel, NOW ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi “Güzelkoy” kadrosuna katıldı. İzmir’de çekimlerine başlanacak olan dizi, hem güçlü hikayesi hem de dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Güney Karakteriyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Dizide Güney rolünü canlandıracak olan Tansel Öngel, Belediye Başkanı Şahika Yıldızhan Karaca’nın (Duygu Sarışın) eşi, Ada’nın babası ve eşinin aile şirketi Yıldızhan’da yönetici olarak seyirci karşısına çıkacak. Öngel’in etkileyici oyunculuk performansıyla dizide önemli bir rol üstleneceği şimdiden merak uyandırıyor.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Güzelkoy dizisi, her geçen gün daha da genişleyen yıldız oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği NTC Medya imzalı projede; Burçin Terzioğlu (Leman), Gökçe Eyüboğlu (Suzi), Duygu Sarışın (Şahika), Selin Şekerci (Mine), Şebnem Sönmez (Meryem) ve Durukan Çelikkaya (Can) gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

İzmir’de Çekimlere Başlanıyor

İzmir’in doğal güzelliklerini ekrana taşıyacak olan Güzelkoy, sıcak hikayesi ve görsel zenginliğiyle dikkat çekmeyi hedefliyor. Tansel Öngel’in Güney karakteri, dizide hem aile ilişkileri hem de iş dünyasındaki rolüyle önemli bir yerde konumlanacak.

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