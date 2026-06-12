Taner Ölmez'den Kızı Zeynep'le Sevimli Paylaşım!

Mucize Doktor dizisindeki unutulmaz performansıyla milyonların gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Taner Ölmez sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekranlardaki başarısının yanı sıra özel hayatındaki örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan ünlü oyuncu bu kez kızıyla olan sevimli anını takipçilerinin beğenisine sundu. Ölmez son olarak kızıyla birlikte çekildiği yeni bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

İki Çocuklu Mutlu Yuva

Meslektaşı Ece Çeşmioğlu'yla gözlerden uzak huzurlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu kısa sürede iki çocuk babası olarak sanat dünyasının parmakla gösterilen babaları arasına girdi. Beş yıl önce kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen Taner Ölmez çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Mutlu evliliklerini kısa sürede çocuklarıyla taçlandıran çift 24 Mart 2022'de kızları Zeynep'i 14 Mart 2024'te ise oğulları Hazar'ı kucaklarına aldı.

Baba-Kız Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Zaman zaman çocuklarının büyüme evrelerini hayranlarıyla paylaşan Ölmez bu kez ilk göz ağrısı olan kızı Zeynep'i sayfasına taşıdı. Son olarak Taner Ölmez kızı Zeynep ile birlikte yer aldığı yeni bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa çok sayıda sevgi dolu yorum yapıldı.