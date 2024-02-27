Taner Ölmez doğacak çocuğunun ismini açıkladı!

Sevilen oyuncu Taner Ölmez, NTV'nin "Bambaşka Sohbetler" programında Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu ve kamera karşısında samimi açıklamalarda bulundu. "Hayatla Barış" filminde yaşadıkları, aile hayatı ve babalık deneyimi gibi konuları özel cümlelerle paylaşan Ölmez, izleyicileri duygulandırdı.

Programda dikkat çeken açıklamalardan biri, Taner Ölmez'in alışveriş alışkanlıklarıyla ilgiliydi. Zengin bir aile çocuğu olmadığını belirten oyuncu, fiyatı çok fazla gelen bir şeyi almak yerine indirim beklediğini ve bundan mutsuz olmadığını dile getirdi. Ölmez, ailesi için ise her zaman en iyisini yapmaya özen gösterdiğini vurguladı.

Babalık deneyimini de paylaşan Ölmez, kız babası olmanın kendisi için çok özel bir durum olduğunu ifade etti. Kızı Zeynep ile geçirdiği zamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve kızının adını kendisinin koyduğunu belirten Ölmez, aileleri arasında yapılan anlaşmaya göre bir de oğullarının adının Hazar olacağını açıkladı. Ölmez, "Zeynep'in ismini ben koydum. Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak." diye konuştu.