Taner Ölmez, 'Deha' dizisinden gelen teklifi neden kabul etti? Açıkladı!

Dizilerde ve sinema filmlerinde birçok karaktere başarıyla hayat veren Taner Ölmez, ‘Deha’ ile Show TV’de ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 22 Eylül Pazar günü yayına başlayacak ‘Deha’da Cesur olarak seyircinin karşısına çıkacak başarılı oyuncu dizideki karakterini anlattı.

Taner Ölmez, 'Deha' dizisinden gelen teklifi neden kabul etti? Açıkladı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-09-2024 21:08

Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, 22 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle Show TV’de seyircilerle buluşacak, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisine sayılı günler kaldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizide Taner Ölmez, İskender (Uğur Polat) ve Aysel’in (Seda Akman) oğlu Cesur’a hayat verecek. Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran’ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

Cesur’u çok oyuncaklı bir karakter olarak tanımlayan Taner Ölmez karakterini ve ‘Deha’yı kabul etme sebeplerini şöyle anlattı: “Deha sürekli heyecanı yüksek tutan, özellikle bölüm sonlarıyla merakı hep yukarıya taşıyan, güçlü ve sürükleyici senaryosu ile bence çok iyi bir iş. Bu projede ben de ilk defa çok farklı bir karakter oynuyorum. Cesur biraz ismi gibi ama aynı zamanda kafasında bin bir tilki dönen, oyuncaklı ve çok renkli bir karakter. Bu kadar oyuncaklı ve oynaması keyifli bir karakter gelince de kabul etmek benim adıma hiç de zor olmadı.”

 

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’yu buluşturan ‘Deha’ 22 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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