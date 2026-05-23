Tan Taşçı Yanmaktan Son Anda Kurtuldu!

Pop müziğin popüler isimlerinden Tan Taşçı'nın İzmir'de gerçekleştirdiği açık hava konseri hem yoğun hava muhalefetine sahne oldu hem de teknik bir kaza nedeniyle korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Şehirdeki sağanak yağışa rağmen etkinlik alanını tamamen dolduran müzikseverler programın başından itibaren sanatçının repertuvarına eşlik etti. Gecenin ilerleyen bölümlerinde sahnede yaşanan bir teknik aksaklık konserdeki coşkulu atmosferi kısa süreliğine paniğe bıraktı.

Alev Makineleri Erken Ateşlendi

Konser akışı planlandığı gibi ilerlerken görsel şovun bir parçası olarak sahne önüne yerleştirilen alev püskürtme sistemlerinde teknik bir senkronizasyon problemi yaşandı. Tan Taşçı şarkısını seslendirdiği sırada seyircilere daha yakın olabilmek adına sahnenin ön çizgisine doğru hareketlendi. Tam bu esnada sistemler aniden alev püskürtmeye başladı.

Yükselen ateş dalgasının tam ortasında kalan ünlü şarkıcı ciddi bir yanma tehlikesi atlattı. Durumu anlık bir refleksle fark ederek hızla geriye doğru adımlayan Taşçı yaşanan bu görünmez kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Bu olay alanda kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sanatçının güvende olduğunun görülmesiyle alandaki gerilim son buldu.

Profesyonel Duruş Konseri Bölmedi



Atlatılan tehlikeli anların ardından Tan Taşçı sahnedeki soğukkanlılığını koruyarak izleyicileri rahatlattı. Yaşadığı şoku profesyonel bir duruşla atlatan sanatç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şarkılarına kaldığı yerden devam etti. Sahne arkası teknik ekibin güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmasıyla birlikte konser programında herhangi bir kesintiye gidilmedi.

İzmirli müzikseverler hem yoğun yağmura hem de yaşanan bu tehlikeli kazaya rağmen etkinlik alanını terk etmedi. Tan Taşçı popüler şarkılarını gecenin sonuna kadar yüksek bir sahne grafiğiyle seslendirirken dinleyiciler de tüm parçalarda sanatçıya eşlik etmeyi sürdürdü. Gecenin sonunda sahne kazası tamamen geride kalırken geriye dinleyicilerin yoğun katılımı ve sağanak altındaki birlikteliği kaldı.