Simge Sağın Bombayı Patlattı: Aradığım Ruh Eşini Sonunda Buldum

Simge Sağın, Melis İşiten'in YouTube platformunda yayınlanan programına konuk oldu. Programda kariyerinin yanı sıra özel hayatına dair de açıklamalarda bulunan ünlü popçu uzun süredir devam eden yalnızlığını sonlandırdığını belirtti. Kalbini yeniden aşka açtığını ifade eden Sağın yaklaşık üç aydır düzenli bir birliktelik yaşadığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Üç Aylık Birliktelik Yeni Bestelerin Önünü Açtı

Özel hayatındaki gelişmeleri samimi bir dille aktaran ünlü şarkıcı mevcut ilişkisinde aradığı huzuru ve dengeyi yakaladığını söyledi. Uzun süredir hayatına alacağı partner konusunda belirli kriterleri olduğunu gizlemeyen Sağın sonunda kendi ruh ikizini bulduğunu dile getirdi.



"Ruh eşimi çok aradım. Ama sonunda buldum. İlişkimiz üç ay olacak. Aradığım eş bulundu."

Bu yeni dönemin müzikal üretkenliğine de doğrudan yansıdığını vurgulayan sanatçı partnerini tanıdıktan sonra ilham kaynağının arttığını kaydetti. Son üç aylık süreçte çok sayıda yeni beste ürettiğini açıklayan popçu sevgilisi için özel bir şarkı kaleme aldığını da sözlerine ekledi. Yaşadığı bu ilişkinin kendisine uzun süredir özlemini duyduğu duygusal motivasyonu sağladığını belirten Sağın iç dünyasındaki manevi boşluğun bu süreçte kapandığına dikkat çekti.

"Büyük Sürprizler Yerine Minimal Jestleri Tercih Ediyorum"

Programın ilerleyen dakikalarında ikili ilişkilerdeki kişisel beklentilerine değinen Simge Sağın gösterişli ve şatafatlı bir yaşam felsefesinden uzak durduğunu anlattı. Maddi değeri yüksek veya büyük organizasyonlar içeren sürprizler yerine manevi yönü güçlü minimal detaylara önem verdiğini aktaran şarkıcı küçük bir çiçeğin ya da düşünülmüş bir jestin kendisini mutlu etmeye yettiğini savundu. İlişkileri büyük beklentilerle yıpratmak istemediğini söyleyen sanatçı mütevazı mutlulukların önemini vurguladı.

Kişisel huzurunu korumak adına hayatında net sınırları olduğunu belirten ünlü isim insan ilişkilerindeki kırmızı çizgilerini de paylaştı. Çevresindeki yapay ve samimiyetsiz davranışlara kesinlikle tolerans göstermediğini dile getiren şarkıcı toksik ilişkiler içeren ve negatif enerji yayan insanlarla arasına her zaman ciddi bir mesafe koyduğunu anlattı. Melis İşiten'in dijital platformdaki programında yapılan bu açıklamalar, yayınlanmasının ardından kısa sürede magazin basınının ve sosyal medyanın temel gündem maddelerinden biri oldu.