Tolga Sarıtaş Oğlu Ali'nin Yeni Fotoğrafını Sosyal Medyadan Paylaştı

Uzun süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk bildiğiniz gibi 28 Haziran 2024'te Çeşme'de harika bir düğünle evlenmişti. Yakın dostlarının ve ünlü oyuncu arkadaşlarının yalnız bırakmadığı o düğün yazın en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

Düğün Sonrası Büyük Mutluluk

Evliliklerinin hemen ardından çiftten hayranlarını havalara uçuran bir haber geldi: Zeynep Mayruk hamileydi! Sosyal medyada tebrik mesajları havada uçuşurken herkes heyecanla bebeğin doğacağı günü beklemeye başladı.

Paylaşımlar Dikkat Çekiyor

Ve o beklenen gün geldi; çift ilk bebekleri Ali'yi kucaklarına aldı. Şimdilerde ebeveynliğin tadını çıkaran Tolga ve Zeynep oğullarıyla geçen mutlu anlarını ara sıra takipçileriyle de paylaşıyor.

Aynı Babası

Son olarak Tolga Sarıtaş oğlu Ali'nin büyüdüğünü gösteren yeni bir kare paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafta küçük Ali'nin babasına olan benzerliği ise herkesin dikkatini çekti.