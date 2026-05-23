Seda Sayan Çok Konuşulan İmza Kokusunun Sırrını Verdi

Magazin dünyasının kadırgalısı Seda Sayan, Kafa TV ekranlarında yine bombayı patlattı. Dobralığıyla ve nevi şahsına münhasır tarzıyla her daim adından söz ettiren ünlü sanatçı bu kez herkesin yıllardır merak ettiği o meşhur "güzel kokma" gizemini çözdü. Programda öyle samimi öyle içten açıklamalar yaptı ki izleyenler ekran başına kilitlendi diyebiliriz. Sosyal medyanın diline düşen o imza kokusunun ardındaki gerçek meğer bambaşkaymış.

????Yok, bende koktuğu gibi kokmaz ki kızım, ten var ten. Senin teninde başka durur, ruj da öyle. Nedir o zaman? Guerlain Insolence… pic.twitter.com/UiZi01hwkk — noop (@noopmedya) May 22, 2026



Programda sunucunun "Seda Hanım, nedir bu işin sırrı?" minvalindeki sorusuna Sayan her zamanki özgüveniyle yanıt verdi: "Ben sabun gibi kokuyorum kızım, tertemiz!" Tabii hemen ardından meraklılarına kötü bir haber verdi ve parfümünün markasını ilk başta söylemek istemedi. Bilirsiniz magazin dünyasında kimse o herkesin peşinden koştuğu imza kokusunu kolay kolay paylaşmaz. Ama Seda Sayan'ın sebebi çok başkaydı.

"Yok anacım, bende koktuğu gibi kokmaz ki sende! Ten var ten. Senin teninde başka durur o koku" diyerek işin sırrının aslında ten uyumu olduğunu üzerine basa basa söyledi.

Hatta durumu herkesin daha iyi anlaması için kadınların en iyi bildiği şeyle rujla örneklendirdi. "Ruj da öyledir mesela herkeste aynı durur mu? Durmaz." Tabii stüdyodakilerin meraklı bakışlarına ve heyecanına dayanamayan ünlü sanatçı "Tamam aşkım sakin, şişesini göstereceğiz işte" diyerek müjdeyi de verdi. Bahsettiği markanın piyasada bir sürü farklı modeli varmış, artık hangisi denk gelirse!

Ceketleri Bile Bildiğiniz Gibi Değil: Hepsi Özel Tasarım!



Seda Sayan yayında sadece parfümünden değil, tarzından da bahsetti. Sosyal medyada herkesin ceketlerini sorduğunu, DM kutusunun yıkıldığını söyledi. Meğer ünlü sanatçı hiçbir şeyi öyle mağazadan aldığı gibi dümdüz giymiyormuş.

"Hepsini ya özel diktiriyorum ya da aldığım ceketin modelini kesin değiştiriyorum" diyerek gardırobunun gizli formülünü verdi. Hazır kıyafetleri kendi zevkine göre baştan tasarlatan Sayan, tarzını konuşturma konusunda ne kadar titiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. İzleyicilerden de bu samimi itiraflara beğeni yağdı doğrusu.