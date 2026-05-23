Tuğba Özay'dan Duygusal İtiraf: Çok Para Kazanmadım Ama Güzel İnsanlar Biriktirdim

Podyumlardan sahnelere adım attığı günden beri adından sıkça söz ettiren Tuğba Özay müzik kariyerindeki sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunduğu yeni single çalışması "Vallahi de Bilmiyorum" için görkemli bir lansman gecesi organize etti. Geceye sadece Özay'ın yeni şarkısı değil ünlü ismin iddialı kostümleri ve magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaları damga vurdu.

Sanat ve Moda Dünyası Bu Gecede Buluştu

Tuğba Özay'ı bu heyecanlı gününde dostları da yalnız bırakmadı. Sanat ve moda camiasının önde gelen isimleri lansmanın yapıldığı mekandaki yerlerini aldı. Geceye katılanlar arasında ünlü koreograf Uğurkan Erez, modacı Erol Albayrak, organizatör Banu Noyan ile podyumların tanınmış yüzleri Ece Gürsel ve Wilma Elles gibi popüler figürler dikkat çekti. Konuklarıyla tek tek ilgilenen Özay enerjisiyle tüm davetlilerden tam not almayı başardı.

Tek Gecede Üç Farklı Kostüm

Görsel şölenin eksik olmadığı tanıtım partisinde Tuğba Özay tarzıyla da farkını ortaya koydu. Lansman süresince tam üç kez kıyafet değiştiren ünlü şarkıcı cesur ve iddialı tasarımlarla sahne aldı.

"Bu Şarkı Toplumsal Yozlaşmaya Karşı Bir Manifesto"

Yeni projesinin mutfak sürecini ve hazırlık aşamalarını basın mensuplarıyla paylaşan güzel şarkıcı "Vallahi de Bilmiyorum" parçasının sadece eğlenceli bir şarkı olmadığını vurguladı. Eserin derin bir mesaj taşıdığını ifade eden Özay çalışmasını "Toplumsal yozlaşmaya karşı bir manifesto" olarak tanımladı.

"Çok Güzel İnsanlar Biriktirmişim"

Sektördeki duruşuna ve geçmişine dair samimi bir iç döküşte de bulunan Tuğba Özay paranın her şey olmadığını belirtti. Kariyeri boyunca maddi kazanç odaklı yaşamadığını her zaman insani değerlere ve dostluklara öncelik verdiğini anlatan sanatçı salondaki davetlilere seslenirken şu duygusal cümleleri kurdu:

"Hayatımda belki çok büyük paralar kazanmadım, milyarder olmadım. Ama dönüp arkama baktığımda görüyorum ki hayatımda çok güzel insanlar biriktirmişim."