Reynmen'den Kendisine "Dönerciydin" Diyen Takipçisine Cevap!

Eser Yenenler'in YouTube'daki programı Linç@'i herhalde izlemeyen kalmamıştır. Programın bu haftaki konuğu dijital dünyanın ve müzik piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen yani Yusuf Aktaş'tı. İzleyenler bilir program zaten aşırı keyifli ve samimi bir havada geçti ama bir an geldi ki sosyal medyanın yıllardır diline doladığı o meşhur mevzu yeniden açıldı. Tabii bu sefer Reynmen sessiz kalmadı, resmen içini döktü.

Mevzu Derin: "YouTube Olmasa Dönerciydin!"

Eser Yenenler, Reynmen’e gelen bir yorumu okudu:



????Bu hayatı seviyorum" demişsin. "Bir zahmet sev, YouTube olmasa dönerciydin.



Reynmen: Ya bu dönerci makarası nereden çıktı bilmiyorum da, yani dönercilerin zorbalanması beni çok üzüyor. Bir şekilde yolumu bulurdum.

Olay tam olarak şöyle gelişti: Eser Yenenler, Reynmen'in eski bir tweet'ini ekrana getirdi. Reynmen vaktiyle "Bu hayatı seviyorum" diye bir paylaşım yapmış altına da bir takipçisi yapıştırmış cevabı: "Bir zahmet sev kardeşim YouTube olmasa dönerciydin!"

Yıllardır internette dönen caps'lere meze olan bu "dönerci olacaktın" geyiğine Reynmen ilk kez bu kadar net bir yerden tepki gösterdi. Adam resmen bu durumun bir mesleki zorbalığa dönüşmesinden rahatsız.

"Dönercilik Küçümsenecek Bir Meslek Mi?"

Reynmen, "Ya bu dönerci makarası nereden çıktı kim başlattı gerçekten hiç bilmiyorum" diyerek başladı söze. Ama arkasından eklediği cümleler aslında toplumsal bir yaraya parmak basar nitelikteydi. Dönercilik yapan insanların bu şekilde sosyal medyada meze edilmesine ve mesleklerinin küçümsenmesine çok üzüldüğünü söyledi. "Neden yani, dönercilik kötü bir şey mi?" dedi.

"Benim Ticari Zekam Var Her Türlü Kazanırdım"

İşin sadece YouTube kısmına sıkıştırılmasına da acayip bozulmuş ünlü fenomen. Hayatının sadece bir platforma bağlı olmadığını kendi yeteneklerine ve ticari kafasına sonuna kadar güvendiğini üzerine basa basa belirtti. Sosyal medyada var olmadan önce de kendi parasını çatır çatır kazandığını hatırlattı herkese.

"Geçmişte bir sürü farklı iş kolunda çalıştım çok şükür girdiğim her işten de alnımın akıyla para kazandım. Ticaretle aram her zaman çok iyidir" diyerek iddialı bir duruş sergiledi. Yani özetle "YouTube olmasaydı da ben bir şekilde yine yolumu bulur o parayı kazanırdım" dedi. Reynmen'in bu meslek gruplarını koruyan ve özgüvenli tavrı program sonrasında sosyal medyada da bayağı bir takdir topladı doğrusu.