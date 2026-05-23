Siben Can'dan Harbiye'de Işıltılı Gece

Dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde kelimenin tam anlamıyla bir Sibel Can resitali vardı. Bayhan Müzik'in organizasyonuyla sahneye çıkan ünlü sanatçı dile kolay tam üç saat boyunca canlı performans sergiledi. Hani bazı sanatçılar vardır ya sahneye çıktığı an enerjisiyle tüm alanı kaplar işte Sibel Can tam olarak bunu yaptı. Harbiye'yi hıncahınç dolduran binlerce insan gecenin sonunda evine mest olmuş bir şekilde döndü desek yeridir.

Sahne Şıklığı ve İlk Dakikalarda Kopan Alkış Tufanı

Sibel Can sahneye öyle bir kostümle çıktı ki izleyiciler gözlerini alamadı. Amor Gariboviç imzalı baştan aşağı kırmızı taşlarla süslenmiş o elbise resmen asalet akıtıyordu. Zaten perdenin arkasından ilk göründüğü anda Harbiye'de dakikalarca süren bir alkış tufanı koptu.

Konserin açılışı da çok havalıydı; "Dünya Dönüyor" şarkısının klibiyle hazırlanan özel bir intro yapılmıştı. Perde yavaşça kalktı ve Sibel Can o bildiğimiz hitlerini ardı ardına patlatmaya başladı. "Arap Saçı", "Padişah", "Çakmak Çakmak", "Kanasın"... Binlerce kişi her şarkıda dev bir koro gibi sanatçıya eşlik etti.

Akustik Bölümde Gözyaşları Sel Oldu

Gecenin en can alıcı yeri kesinlikle akustik bölümdü. Sahnede saksafon, keman, piyano, çello ve ud yan yana geldi. Sibel Can ortalarına geçti ve başladı söylemeye... "Rüyalarda Buluşuruz" ve "Lale Devri" gibi şarkıları o kadar duygulu yorumladı ki açık havada hüzünlü bir rüzgar esti resmen.

Sadece bununla da kalmadı; repertuvarda ters köşeler de vardı. Mesela "Ah Yalan Dünya"yı rock sound'uyla yorumlaması arkasından gelen Ahmet Kaya şarkıları konserin havasını bambaşka bir yere taşıdı.

Kapanışı Yeni Şarkıyla Yaptı

Konserin sonlarına doğru tempo iyice tavan yaptı. "Mavi Mavi" ve "Dom Dom Kurşunu" çalarken Harbiye'de yerinde oturan tek bir kişi bile kalmadı. Seyirci Sibel Can'ı bırakmak istemeyince ünlü sanatçı yoğun istek üzerine bis yaptı ve geceyi Sony Music Türkiye etiketli son albümünün çıkış parçası "Bize Has" ile bitirdi.