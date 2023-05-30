Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar yorumu: Ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi...

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki rolüyle Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Bu ödülün sahibi olan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'ın konuşmasındaki ifadelerine Tamer Karadağlı tepki gösterdi.



Önce başarılı oyuncuyu tebrik eden Karadağlı, ardından 'Amaaa...' diye başlayarak bir dizi eleştiride bulundu. Karadağlı'nın Instagram'da yaptığı paylaşım şöyle: "Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı.



Amaaa...konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransanın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kızkardeşleri için de geçerlimi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri?



Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor...



Ama yiğidi öldür, hakkını yeme... Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum..."