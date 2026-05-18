"Talihsiz Zamanlama" Unutuldu! Olaylı Tatilin Kahramanları Nişan Yüzüklerini Taktı

Phuket tatiliyle uzun süre tartışılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile şarkıcı Sevcan Orhan aile arasında yüzük takarak nişanlandı.

Yayın Tarihi : 18-05-2026 23:02

Beklenen haber geldi. Sevcan Orhan ile İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman birlikteliği resmiyet kazandı. Geçtiğimiz yıl ilişkileri ve olay yaratan tatilleri ile medyanın merkezine oturan iddialı çift evlilik yolundaki ilk büyük adımı attı. Ünlü sanatçı ve genç belediye başkanı aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişan yüzüklerini parmaklarına taktı.

"Hayatımın En Özel Günü"

Görkem Duman ile Sevcan Orhan’ın bu mutlu gününe sadece çiftin çok yakın aile üyeleri şahitlik etti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sosyal medya hesabı üzerinden nişan fotoğraflarını paylaştı ve sevincini tüm takipçileriyle paylaştı.

Yüzüklerin takıldığı o duygusal anın karesini sayfasına taşıyan Duman paylaşımının altına kalpten bir not düştü. "Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık. Bu mutluluğumuzu paylaşan iyi dileklerini ve güzel temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun." sözleriyle adeta mutluluğunu haykırdı.

Phuket Tatili Kriz Yaratmıştı

Çiftin nişan haberi magazin dünyasında büyük bir sevinç yaratsa da bu aşkın geçmişindeki büyük bir kriz hafızalardaki yerini koruyor. İkilinin birlikteliği geçtiğimiz yılın kasım ayında Buca Belediyesi’nde patlak veren büyük bir işçi eylemi sırasında gün yüzüne çıkmıştı.

Belediye personelinin maaş krizinin ortasında hak arayışı için sokaklara döküldüğü o günlerde Başkan Görkem Duman’ın sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın dünyaca ünlü Phuket Adası’na tatile gittiği öğrenilmişti. Çifte eşlik eden arkadaş grubunun ve ünlü şarkıcının sosyal medyada neşeyle paylaştığı lüks tatil kareleri kamuoyunda ve sendika çevrelerinde çok büyük bir tepki dalgasına yol açmıştı. Gelen ağır eleştirilerin ardından söz konusu tatil fotoğrafları sosyal medya hesaplarından jet hızıyla silinmişti.

"Talihsiz Bir Zamanda Gittik" İtirafı

Zamanlama hatası hem siyaset hem de magazin basınında haftalarca tartışma konusu oldu. Güzel şarkıcı Sevcan Orhan daha sonra kendisini yakalayan muhabirlerin bu krize yönelik sorularına son derece samimi ve dürüst bir yanıt vermişti.

İşçilerin maaş alamadığı zor günlerde tatile çıkmalarının yarattığı rahatsızlığı kabul eden ünlü sanatçı "Talihsiz bir zamanda gittik" sözleriyle bir anlamda zamanlama hatası yaptıklarını itiraf etmişti. Geçmişteki bu fırtınalı günleri geride bırakan ünlü çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturması bekleniyor.

