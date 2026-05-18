Oğuzhan Koç’un Agresif Marşı Sosyal Medyayı Salladı

Türkiye tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin bu tarihi geri dönüşü tüm ülkede dev bir coşku dalgası yarattı. Müzik piyasası da bu heyecana kayıtsız kalmadı. Sanatçılar ardı ardına Milli Takım için şarkılar bestelerken ünlü popçu Oğuzhan Koç meseleye çok farklı bir açıdan yaklaştı.

24 Yıllık Hasret Vancouver'da Bitiyor

A Milli Futbol Takımımız en son 2002 yılında ayak bastığı Dünya Kupası arenasına 13 Haziran 2026 tarihinde yeniden merhaba diyecek. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan millilerimiz için geri sayım sürerken pop dünyasında da gizli bir rekabet başladı. Şarkıcılar peş peşe marş projelerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Tarkan’ın "Bir Oluruz Yolunda" Tahtını Koruyor

Müzik dünyasındaki bu yoğun çabaya rağmen Türk futbol tarihinin en ikonik şarkısı olan Tarkan imzalı "Bir Oluruz Yolunda" eserinin gölgesi hala günümüz projelerinin üzerinde hissettiriyor. 2002 yılındaki o büyük turnuvada sokaklardan okullara kadar her yerde çalan bu parça aradan geçen çeyrek asra rağmen aşılamadı. Murda, Semicenk ve Edis gibi isimlerin çalışmaları da Tarkan’ın o efsanevi etkisini yakalayamadı. Dinleyicilerin büyük kısmı ise yeni bir şarkı yerine eski klasiğin çalınması konusunda ısrarcı oldu.

Oğuzhan Koç’tan Ezber Bozan Hamle

İşte tam da bu eleştirilerin ve kıyaslamaların ortasında başarılı müzisyen Oğuzhan Koç’tan beklenmedik mizahi bir atak geldi. Kendi popüler hit şarkılarını komik bir şekilde Milli Takım uyarlamasına çeviren Koç çektiği eğlenceli videoyla müzik sektöründeki bu telaşı fena yakaladı. Videonun açılışında yer alan "Herkes yaptı, bir biz eksik kaldık. Hızlı hareket etmeliyiz." repliğiyle meslektaşlarına ince bir göndermede bulunan ünlü popçu asıl büyük bombayı ise klibin kapanışında patlattı.

Sosyal Medyayı Sallayan "Sinirli" Sözler

Videonun final bölümünde kendi romantik tarzının tamamen dışına çıkan Oğuzhan Koç aşırı agresif, sert ve adeta sinir krizi eşliğinde söylenen bir marş parodisi sundu. Futbolu aşırı ciddiye alan ve sahada sürekli gergin olan yapıyı esprili bir dille eleştiren şarkının sözleri dakikalar içinde yüz binlerce etkileşim aldı. Koç'un "Dünyayı uyaralım, kupayı verin hemen olaysız dağılalım. Gülmeden top oynarız, biz hep sinirliyizdir." şeklindeki esprili dizeleri, bu yılki kupa heyecanına bambaşka ve neşeli bir boyut kazandırdı.