Taksinin Altında Kalmıştı! Eşref Rüya'nın Yıldızı Büşra Develi Minik Can İçin Seferber Oldu!

Eşref Rüya dizisi oyuncusu Büşra Develi sokakta taksinin altında kalan bir kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Taksinin Altında Kalmıştı! Eşref Rüya'nın Yıldızı Büşra Develi Minik Can İçin Seferber Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 10:24

Ekranların sevilen duyarlı ve başarılı oyuncularından Büşra Develi, İstanbul sokaklarında karşılaştığı yürek burkan bir olay karşısında gösterdiği örnek davranışla takdir topladı. Son olarak Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicilerden tam not alan güzel oyuncu bu kez setlerdeki başarısıyla değil kalbinin güzelliği ve hayvan sevgisiyle gündeme geldi. Yol kenarında bir taksinin altında sıkışan minik bir kediyi fark eden Develi arkasına bakıp geçmek yerine zamanla yarıştı.

Son olarak Eşref Rüya dizisinde rol alan güzel oyuncunun çabası sosyal medyada takdir topladı.

Sokak Ortasında Zamanla Yarıştı

Edinilen bilgilere göre; caddede yürüdüğü esnada bir taksinin altında mahsur kalan ve acı içinde miyavlayan sokak kedisini gören Büşra Develi hemen harekete geçti. Taksi şoförünü durdurarak aracın hareket etmesini engelleyen ünlü oyuncu çevredeki vatandaşları da organize ederek adeta bir kurtarma timi kurdu. Kedinin daha fazla zarar görmemesi için büyük bir soğukkanlılıkla ve titizlikle çalışan güzel oyuncu dakikalar süren çabanın ardından minik dostumuzun sağ salim aracın altından çıkarılmasını sağladı.

Sosyal Medya Bu Duyarlılığı Konuşuyor

Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Ünlü oyuncunun kedi kurtarılana kadar aracın başından bir an olsun ayrılmaması ve minik canın sağlık durumuyla yakından ilgilenmesi hayvanseverlerden büyük alkış aldı.

X (Twitter) ve Instagram'da kısa sürede viral olan görüntülerin altına binlerce kullanıcı; "Eşref Rüya'nın yıldızı gerçek hayatta da bir kahraman", "İşte görmek istediğimiz sanatçı duruşu", "Merhametin ve güzelliğin vücut bulmuş hali, helal olsun Büşra Develi" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı. Güzel oyuncunun bu anlamlı çabası sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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