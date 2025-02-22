Tahliye edilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: "Bu süreç beni olgunlaştırdı”

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında 8 Ocak 2025'te tutuklanmıştı. Uzun bir aranın ardından 20 Şubat’ta hakim karşısına çıkan Durmaz, mahkeme tarafından tahliye edildi.

Serbest kalmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Kerimcan Durmaz, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini belirterek, “Bu süreç beni çok olgunlaştırdı ve daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi. Kendimi ifade etme şeklimde daha sorumlu olacağımdan emin olabilirsiniz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Durmaz, ailesi ve sevdikleriyle buluştuğunu belirttiği paylaşımında, “Benim yüzüm biraz gülüyor. Annem, babam, arkadaşlarım ve ablalarımla hasret giderdik. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim. Çıktığımı ve iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim” dedi.

Sağlık durumu hakkında da konuşan ünlü fenomen, “Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci geride bırakmak için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.