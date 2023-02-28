Taha Duymaz'ın abisi günler sonra sessizliği bozdu!

Kendi köy evinde çektiği yemek videoları ile sosyal medyada tanınan bir isim haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve olaydan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı.

HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞİNİN HESABINDAN PAYLAŞTI

Yaşananların ardından Taha Duymaz'ın abisi Emre Duymaz, hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin hesabından paylaşımlar yaptı. Emre Duymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Selamün aleyküm arkadaşlar, ben Emre. Taha'nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum, ailemiz bir anda beş kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilmez."

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YAŞATACAĞIZ"

"İlk günden, kardeşlerimizi çıkarana kadar oradaydık" diyen Duymaz, sözlerine; "Taha kardeşimizin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız, sosyal medya hesapları ailemizde aktif kalacak" şeklinde devam etti.

"PRİM KASANLAR OLDU"

"Taha'nın sosyal medyayla ilk tanıştığından bu güne kadar yemediği hakaret, küfür kalmadı. Yokluktan gelme bir çocuktu, fenomen oldu; olay oldu. Vefat etti, yine olay oldu. Enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk" diye yazan Emre Duymaz, şöyle devam etti:

"Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş. Taha bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum, ama ben herkesi Allah'a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün. 'Keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım, bu olanlar olmasaydı' diyorum ama kader, hayatta bunu da görecektik."

"ALLAH SABIR VERSİN"

Duymaz, kardeşinin hesabından yaptığı ilk paylaşımı; "Allah hepimize sabır versin. Kaybettiklerimize rahmet eylesin" sözleriyle noktaladı.