tabii'nin Yeni Dizisi Kuyu'nun Başrolleri Belli Oldu: Burçin Terzioğlu ile Barış Falay

TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii özgün içeriklerine bir yenisini ekliyor. Platformda ilgi gören "Sürgünler" dizisine imza atan İkinci Yeni Yapım bu kez "Kuyu" adlı yeni yapım için hazırlıklarını hızlandırdı. Güçlü prodüksiyonu ve sarsıcı anlatımıyla dikkat çeken proje platformun yeni yayın dönemindeki iddialı yapımları arasında yer alıyor. Etkileyici bir intikam hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizinin başrollerini televizyon dünyasının iki deneyimli ismi Burçin Terzioğlu ile Barış Falay paylaşıyor.

18 Yıllık Komanın Ardından Gelen İntikam

Dizi hayatının 18 yılını derin bir komada geçiren Leyla karakterinin beklenmedik uyanışıyla başlayan çarpıcı olayları konu alıyor. Uzun yılların ardından gözlerini açan ve geçmişin karanlık hesaplarıyla yüzleşen Leyla’nın adalet arayışı izleyicilere yüksek tempolu bir dram sunmayı hedefliyor. Yapımda Leyla karakterine Burçin Terzioğlu hayat verirken, başarılı aktör Barış Falay ise Tahir rolüyle hikayedeki yerini alıyor. Toplam 10 bölümden oluşacak mini dizi formatındaki yapımın senaryosunu Volkan Sümbül kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı projelere imza atan Recai Karagöz oturuyor.

Çekimler 20 Eylül'de İstanbul'da Başlıyor

Ön hazırlık süreci titizlikle sürdürülen iddialı yapımın çekim takvimi de netleşti. Yapım ekibi 20 Eylül'de İstanbul’un farklı semtlerinde kurulacak setlerle ilk sahneleri kaydetmeye başlayacak. Şehrin tarihi sokaklarını ve özgün dokusunu hikayenin dramatik yapısıyla buluşturmayı planlayan reji ekibi mekan seçimlerini tamamlayarak hazırlıkları bitirdi. Yapım şirketi dijital platformların dinamizmine uygun olarak sahnelerin görsel dünyasına ve atmosfer tasarımına büyük özen gösteriyor.

Kadroda Dikkat Çeken İsimler

Projenin oyuncu kadrosu usta sanatçılarla genç yetenekleri dengeli bir dağılımla buluşturuyor. Hikayenin kilit noktalarında yer alan genç figürlerden Haktan Zavlak projede Demir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bir diğer önemli karakteri Yiğit’i ise Oğuzhan Karbi canlandıracak. Usta sanatçı Suzan Kardeş de Hanzade rolüyle yapımın güçlü çehrelerinden biri olarak ekibe katılıyor. Dijital izleyicinin beğenisine sunulacak yapım çekimlerin tamamlanmasının ardından tabii platformunda yayına girecek.