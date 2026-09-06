Kanal D'nin Yeni Dizisi Haysiyet'e Sivas Türküsü Damgası

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmak için gün sayan "Haysiyet" yayınlanan yeni tanıtımıyla televizyon dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. "Yük taşıyarak, yol giderek bitmez" sloganıyla izleyicilerin beğenisine sunulan ön izleme videosu kısa sürede sosyal medya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Başrolünde Doğukan Güngör'ün yer aldığı projenin Balat sokaklarında geçen çekimleri hikayenin merkezindeki samimi mahalle dokusunu ekrana yansıtıyor.

Balat Sokaklarında Baba-Oğul Düeti

Tanıtıma damgasını vuran en çarpıcı an hikayede Karlıova ailesini temsil eden baba ile oğulun söylediği türkü oldu. Dizide Sadık Karlıova karakterine hayat veren usta aktör Kerem Alışık, oğlu Tufan'ı canlandıran genç oyuncu Gökberk Yıldırım ile birlikte "Sivas’ın Yolları" türküsünü seslendirdi. İkilinin Balat'ın tarihi atmosferinde icra ettiği bu düet izleyicilere samimi ve dokunaklı anlar sundu. Aile bağlarının ve zorlu hayat mücadelesinin işlendiği sahne dizinin dramatik yapısına dair güçlü ipuçları verdi.

Kırmızı Kamyon ve Nostaljik Detaylar

Yayınlanan tanıtımda eski Türk sinemasının sıcaklığını yansıtan görsel unsurlar öne çıktı. Karlıova ailesinin geçim kaynağını temsil eden ve üzerinde "Uğurum 58" yazısı yer alan kırmızı nakliye kamyonu izleyicilerden tam not aldı. Balat'ın dar sokaklarında ilerleyen araç Yeşilçam yapımlarındaki dayanışma kültürünü yeniden hatırlattı. Sivas ile İstanbul arasındaki göç bağını ve aidiyet duygusunu simgeleyen bu görsel ayrıntı dizinin atmosferini güçlendirdi.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Övgü Dolu Yorumlar

Görüntülerin dijital platformlarda paylaşılmasıyla beraber dizi tutkunları tanıtıma yoğun ilgi gösterdi. Türkünün sahneye kattığı duygusal derinliği vurgulayan kullanıcılar, "Türkü girince tüyler diken diken oldu" ve "Mahalle gerçekten yaşıyor gibi" yorumlarıyla beğenilerini aktardı. Seçilen türkünün sahneye tam uyum sağladığını belirten izleyiciler dizinin samimi anlatımını öne çıkardı.

İki zıt ailenin çatışmasını ve bu fırtınanın ortasında filizlenen bir aşkı konu edinen yapım haysiyet mücadelesi veren karakterlerin yaşamını ele alıyor. Merakla beklenen dizi 8 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.