Kanal D'nin Yeni Dizisi Haysiyet'e Sivas Türküsü Damgası

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Balat sokaklarında yankılanan Sivas türküsüyle Yeşilçam ruhunu ekrana taşıyarak güçlü bir nostalji rüzgarı estirdi.

Kanal D'nin Yeni Dizisi Haysiyet'e Sivas Türküsü Damgası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 16:19

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmak için gün sayan "Haysiyet" yayınlanan yeni tanıtımıyla televizyon dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. "Yük taşıyarak, yol giderek bitmez" sloganıyla izleyicilerin beğenisine sunulan ön izleme videosu kısa sürede sosyal medya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Başrolünde Doğukan Güngör'ün yer aldığı projenin Balat sokaklarında geçen çekimleri hikayenin merkezindeki samimi mahalle dokusunu ekrana yansıtıyor.

Balat Sokaklarında Baba-Oğul Düeti

Tanıtıma damgasını vuran en çarpıcı an hikayede Karlıova ailesini temsil eden baba ile oğulun söylediği türkü oldu. Dizide Sadık Karlıova karakterine hayat veren usta aktör Kerem Alışık, oğlu Tufan'ı canlandıran genç oyuncu Gökberk Yıldırım ile birlikte "Sivas’ın Yolları" türküsünü seslendirdi. İkilinin Balat'ın tarihi atmosferinde icra ettiği bu düet izleyicilere samimi ve dokunaklı anlar sundu. Aile bağlarının ve zorlu hayat mücadelesinin işlendiği sahne dizinin dramatik yapısına dair güçlü ipuçları verdi.

Kırmızı Kamyon ve Nostaljik Detaylar

Yayınlanan tanıtımda eski Türk sinemasının sıcaklığını yansıtan görsel unsurlar öne çıktı. Karlıova ailesinin geçim kaynağını temsil eden ve üzerinde "Uğurum 58" yazısı yer alan kırmızı nakliye kamyonu izleyicilerden tam not aldı. Balat'ın dar sokaklarında ilerleyen araç Yeşilçam yapımlarındaki dayanışma kültürünü yeniden hatırlattı. Sivas ile İstanbul arasındaki göç bağını ve aidiyet duygusunu simgeleyen bu görsel ayrıntı dizinin atmosferini güçlendirdi.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Övgü Dolu Yorumlar

Görüntülerin dijital platformlarda paylaşılmasıyla beraber dizi tutkunları tanıtıma yoğun ilgi gösterdi. Türkünün sahneye kattığı duygusal derinliği vurgulayan kullanıcılar, "Türkü girince tüyler diken diken oldu" ve "Mahalle gerçekten yaşıyor gibi" yorumlarıyla beğenilerini aktardı. Seçilen türkünün sahneye tam uyum sağladığını belirten izleyiciler dizinin samimi anlatımını öne çıkardı.

İki zıt ailenin çatışmasını ve bu fırtınanın ortasında filizlenen bir aşkı konu edinen yapım haysiyet mücadelesi veren karakterlerin yaşamını ele alıyor. Merakla beklenen dizi 8 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Benzer Haberler
Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz Tutuklandı Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz Tutuklandı
Özlem Esmergül'den Serhat Kılıç'a Hüzünlü Veda: Özlem Esmergül'den Serhat Kılıç'a Hüzünlü Veda: "Yine Seni Bulacağım"
Serenay Sarıkaya'nın Teknedeki Reklam Çekimi İçin 2 Milyon Dolar Aldığı İddia Edildi Serenay Sarıkaya'nın Teknedeki Reklam Çekimi İçin 2 Milyon Dolar Aldığı İddia Edildi
Bülent Ersoy Kolombiya Zümrüdünü Fiyat Sormadan Aldı Bülent Ersoy Kolombiya Zümrüdünü Fiyat Sormadan Aldı
Çağla Öz'ün Kına Gecesinde Taktığı Şahmeranlar Gündem Oldu Çağla Öz'ün Kına Gecesinde Taktığı Şahmeranlar Gündem Oldu
Icardi'nin Sevgilisi China Suárez'den Galatasaray Sürprizi Icardi'nin Sevgilisi China Suárez'den Galatasaray Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

Cem Yılmaz’a “Keşke Ölseydi” Dediler! Ağabeyinden Sert Tepki
  • 31-08-2026 10:28

Cem Yılmaz’a “Keşke Ölseydi” Dediler! Ağabeyinden Sert Tepki

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi
  • 01-09-2026 12:04

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!