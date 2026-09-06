Halit Özgür Sarı'dan Estetik İddialarına Yanıt

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarından hareketle estetik yaptırdığı öne sürülen Halit Özgür Sarı sessizliğini bozarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Halit Özgür Sarı'dan Estetik İddialarına Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 16:14

Rol aldığı televizyon dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Halit Özgür Sarı sosyal medyada dolaşıma giren son fotoğraflarıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. Oyuncunun yayımlanan karelerinde özellikle çene çizgisi, dudak yapısı ve elmacık kemiklerindeki belirgin farklılık dikkat çekti. Kısa sürede dijital mecralarda geniş bir tartışma başlarken kullanıcılar genç aktörün yüzüne botoks ve dolgu işlemi yaptırdığını ileri sürdü.

"Tek Ameliyatım Burun Operasyonuydu"

Görünümüne dair ortaya atılan söylentilerin ardından bir açıklama yayımlayarak sessizliğini bozan Halit Özgür Sarı estetik iddialarını kesin bir dille yalanladı. Telefonuna dünden bu yana çok sayıda mesaj geldiğini esprili bir dille aktaran ünlü oyuncu yüzüne herhangi bir dolgu yaptırmadığını vurguladı. Geçmişte geçirdiği tek cerrahi müdahalenin burun operasyonu olduğunu hatırlatan Sarı bu gerçeği hiçbir zaman kimseden saklamadığını ve aşikar bir durumu gizleme gereği duymadığını belirtti.

Yanıltıcı Işık ve Ağır Makyaj Savunması

Görüntüsündeki farklı algının kamera arkasındaki teknik detaylardan kaynaklandığını savunan aktör çekim günü yüzüne yoğun bir makyaj uygulandığını söyledi. Makyajın cildine tam oturmadığını ve ortamdaki sert ışık düzeniyle uyuşmadığını aktaran Sarı ışık açılarının insan çehresini radikal biçimde değiştirebileceğine işaret etti.

Sosyal ağlardaki kırıcı yorumlara ve nefret diline de tepki gösteren başarılı oyuncu insanların birbirine karşı daha yapıcı davranması gerektiğini savundu. Tarzına ve bıyığına yönelik eleştirileri ciddiye almadığını belirten sanatçı kendi bildiği doğrular doğrultusunda kariyerine devam edeceğini bildirdi.

Alıkara Dizisiyle Yeni Sezona Hazırlanıyor

Televizyon ekranlarında "Kardeşlerim" dizisinde sergilediği performansla geniş kitlelerin beğenisini kazanan genç oyuncu kariyeri boyunca farklı yapımlarda tecrübe edindi. Daha önce tarihi drama "Diriliş Ertuğrul" ve dijital platform projesi "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarda boy gösteren aktör, son dönemde yeni bir set heyecanı yaşıyor. Sarı meslektaşı Miray Daner ile başrollerini paylaştığı "Alıkara" dizisiyle çok yakında yeniden ekran macerasına atılmaya hazırlanıyor.

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