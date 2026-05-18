Sydney Sweeney'li Euphoria Sahnesi İzleyicileri Çileden Çıkardı

HBO’nun reyting rekortmeni gençlik dizisi Euphoria son bölümüyle bir kez daha tüm ezberleri bozdu. Her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran fenomen yapım bu defa çok radikal ve cesur sahnelerle adından söz ettiriyor. Dizinin güzelliğiyle göz kamaştıran yıldızı Sydney Sweeney’nin hayat verdiği Cassie karakterinin son performansı, ekran başındakileri adeta şoke etti.

OnlyFans Ve Hollywood Arasındaki Büyük İkilem

Dizinin büyük yankı uyandıran “Stand Still And See” adlı altıncı bölümünde Cassie karakterinin hayatında yepyeni bir dönüm noktası yaşandı. Hikayede bir yandan OnlyFans kariyerini sürdüren Cassie diğer yandan da "LA Nights" isimli iddialı bir televizyon projesinin seçmelerine katıldı.

Bu süreçte karşısına çıkan sinema dünyasının efsane ismi Sharon Stone’un canlandırdığı yapımcı Patty, genç kıza adeta bir ültimatom verdi. Rolü kapabilmesi için OnlyFans platformundaki hesabını tamamen kapatması şart koşulan Cassie büyük bir iç hesaplaşmanın eşiğine geldi. Karakterin yaşadığı bu derin çıkmaz ve sonrasında platformdaki varlığına son verme kararı bölümün dramatik yapısını yukarı taşıdı.

Striptiz Kulübünden Piton Yılanlı Şova Şok Sahneler

Bölümün asıl ses getiren ve sosyal medya platformlarında tartışma yaratan kısımları ise Cassie'nin modellik yaptığı anlar oldu. Genç karakterin pembe bikinisiyle lüks bir striptiz kulübünde cesur pozlar vermesi izleyicilerin nefesini kesti.

Sınırların asıl zorlandığı an Cassie’nin sadece ince bir tanga ile devasa beyaz bir piton yılanını çıplak vücuduna sararak tutmaya çalıştığı sahneler oldu. Estetik açıdan iddialı olan bu anlar,dizinin şimdiye kadar çektiği en marjinal sahnelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Sosyal Medya Ayakta: "Dizi Artık Kontrolden Çıktı!"

Söz konusu sahnelerin sonrası ekran başındaki izleyiciler adeta ikiye bölündü. Bir kısım sinemasever sahnelerin sanatsal bir cesaret taşıdığını ve Sydney Sweeney'nin oyunculuk sınırlarını zorladığını savundu.

Buna karşılık çok büyük bir kitle ise yapımcıları sadece şok etkisi yaratmak amacıyla hareket etmekle suçladı. Dizinin artık amacını aştığını ve tamamen kontrolden çıktığını belirten izleyiciler bu tarz sahnelerin hikayeye hiçbir katkı sağlamadığını ifade eden binlerce eleştirel yorum paylaştı.