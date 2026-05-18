Ev Hapsindeki Yusuf Güney'den İlk Paylaşım! "Günlerimi Güzelleştiren Tatlı Şey"

Sıra dışı açıklamaları ve spiritüel konulara olan merakıyla her zaman adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yusuf Güney geçtiğimiz aylarda yaşadığı hukuki kriz sonrası nihayet özgürlüğüne kavuştu. Katıldığı bir dijital platform programında sarf ettiği sözler nedeniyle narkotik polisinin takibine takılmış ve bir süredir cezaevinde kalmıştı. Avukatlarının itirazı üzerine ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

"Ayahuska Çayı" Açıklaması Parmaklıklar Arkasına Götürdü

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu hukuki sürecin perde arkası geçtiğimiz nisan ayına dayanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Güney'in konuk olduğu bir yayında "Ayahuska Çayı" hakkında özendirici ifadeler kullandığını belirledi.

Detaylı inceleme sonucu bahsi geçen çayın içeriğindeki DMT maddesinin ülkemizde yasaklı maddeler listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine harekete geçen ekipler 9 Nisan tarihinde ünlü şarkıcıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"33 Günlük Bir Tutukluluk Hali Vardı, Geçti Gitti"

Cezaevindeki zor günlerden sonra mahkemenin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararıyla serbest bırakıldı. Tahliye olur olmaz sosyal medya hesabını aktif hale getiren Yusuf Güney takipçileri için hemen bir video mesaj yayınladı.

Sağlık durumunun ve moralinin yerinde olduğunu belirtti ve videoda şu ifadeleri kullandı: "Her şey yolunda merak etmeyin. Çok iyiyim ve sonunda evime geldim. Öncesinde 33 günlük zorlu bir tutukluluk hali vardı ancak o günler artık geçti gitti. Unutmayın ki bu hayatta hiçbir şey amaçsız ve sebepsiz değildir. Her şerde kesinlikle bir hayır vardır var bunda da bir hayır. Hepinizi çok öpüyorum."

Zor Günlerin En Büyük Destekçisi Kedisi Oldu

Dışarıya çıkış yasağı bulunduğu için günlerini evinde geçirmek zorunda olan Yusuf Güney bu süreçteki en büyük moral kaynağını da hayranlarıyla paylaştı. Evinde birlikte vakit geçirdiği minik kedisiyle bir pozunu yayınlayan ünlü popçu yazdığı duygusal notla herkesin içini ısıttı.

Zor günlerinde evcil hayvanının kendisine adeta bir ilaç gibi geldiğini ifade etti ve paylaşımının altına şu samimi satırları ekledi: "Küçücük bedenine bu kadar büyük bir sevgiyi nasıl sığdırıyorsun hiç bilmiyorum. Ancak sen benim şu kasvetli günlerimi güzelleştiren en tatlı şeysin. Evde ne zaman moralim bozulsa senin tek bir bakışın bile içimi ısıtmaya fazlasıyla yetiyor. İyi ki benimlesin iyi ki varsın."