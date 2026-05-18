Hülya Koçyiğit 50 Yıllık Film Sahnesini Yeniden Yaşadı

Yeşilçam’ın efsanevi dönemi Hülya Koçyiğit ile Sivas sokaklarında yeniden hayat buldu. Geçmişin o büyüleyici ve sıcak atmosferi Sivas Valiliği tarafından hazırlanan çok özel bir organizasyonla günümüze taşındı. Usta oyuncunun tam 50 yıl önce başrolünde yer aldığı sinemaseverlerin hafızalarına kazınan 1976 yapımı “Şoför” filminin unutulmaz sahnesi yeniden canlandırıldı.

Uluslararası Film Festivali İçin Şehre Geldi

Sivas bu günlerde sinema dünyasının kalbinin attığı çok önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali’nin onur konuğu Hülya Koçyiğit oldu. Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, usta sanatçının şehre gelişi şerefine gizlilik içinde hummalı bir hazırlık süreci yürüttü ve Yeşilçam tarihine geçecek bu özel projeye imza attı.

Kırmızı Klasik Otomobille 1976 Yılına Yolculuk

Projenin hayata geçirilmesi için ilk olarak "Şoför" filminde Hülya Koçyiğit'in kullandığı o meşhur kırmızı renkli otomobilin adeta bir ikizi bulundu. Dönemin ruhunu yansıtan bu nostaljik araçla Sivas kent merkezine çıkan ünlü sanatçı direksiyon başına geçerek adeta zamanı geriye sardı.

Sivas'ın tarihi caddelerinde kırmızı nostaljik arabasıyla turlayarak yarım asır önce kamera karşısında sergilediği o büyüleyici sahneleri aynı heyecanla yeniden yaşadı. Çekimler sırasında orijinal filmdeki kamera açıları ve benzer kareler tek tek referans alındı. Bu sayede Sivas caddelerinde geçmişin o unutulmaz izleri aslına sadık kalınarak günümüz teknolojisiyle yeniden hayat buldu.

Valilik Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Sivas Valiliği, Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in rol aldığı 1976 yapımı “Şoför” filminin unutulmaz sahnesini, yarım asır sonra yeniden canlandırdı. pic.twitter.com/JM0I2qaT9X — Mynet (@mynet) May 17, 2026

Sivas Valiliği çekimleri büyük bir başarıyla tamamlanan bu özel klibi resmi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan video Yeşilçam hayranları tarafından adeta mesaj yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları usta sanatçının zamana meydan okuyan zarafeti ve Sivas caddelerindeki o nostaljik görüntüler karşısında duydukları hayranlığı dile getiren pek çok paylaşım yaptı. Bu anlamlı çalışma, hem Türk sinemasının altın yıllarına saygı duruşunda bulundu hem de festivalin en çok konuşulan en çok ses getiren özel anı olarak magazin tarihine geçti.