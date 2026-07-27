Sydney Sweeney Büyük Tepki Çekti! Takipçilerinden Şok Rest

Sydney Sweeney bu kez yeni bir film ya da diziyle değil tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Yeni Zelanda'dan paylaştığı kareler sosyal medyada kısa sürede olay olurken özellikle iki detay takipçileri arasında büyük tartışma yarattı.

Tatil Kareleri Olay Yarattı

"Euphoria" dizisiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan Sydney Sweeney Instagram hesabından Yeni Zelanda tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı. Doğayla iç içe geçen tatilde helikopter turuna çıktı tekne gezisi yaptı ve bungee jumping gibi adrenalin dolu aktiviteleri de takipçileriyle paylaştı.

Ancak herkesin dikkatini çeken asıl konu tatilin kendisi değil yanında bulunan isim oldu. Fotoğraflarda ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun'un da yer alması sosyal medyada uzun süre konuşuldu. İkilinin samimi görüntüleri birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

En Büyük Tepki Atış Görüntülerine Geldi

Paylaşımlarda yer alan hedef atıcılığı görüntüleri ise tartışmanın dozunu daha da artırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yanlış yorumlayarak gerçek kuşların vurulduğunu düşündü ve sert eleştirilerde bulundu.

"Bir kuş mu vurdun?" ya da "Seni takip etmeyi bırakıyorum" gibi yorumlar kısa sürede çoğalırken özellikle hayvan hakları konusunda hassas olan kullanıcılar tepkilerini açıkça dile getirdi. Görüntülerin neyi gösterdiği konusunda farklı yorumlar yapılsa da tartışmalar sosyal medyada hızla büyüdü.

Scooter Braun Detayı da Gözden Kaçmadı

Tepkilerin bir diğer nedeni ise Scooter Braun'un ismi oldu. Müzik dünyasında özellikle Taylor Swift ile yaşadığı uzun süredir konuşulan anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen Braun'un Sydney Sweeney ile birlikte tatil yapması da sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Kimi kullanıcılar bu yakınlığı eleştirirken kimileri ise özel hayat üzerinden yapılan yorumların gereksiz olduğunu savundu. Sonuç olarak Sydney Sweeney'nin sıradan görünen tatili paylaşılan birkaç kare sayesinde günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi.