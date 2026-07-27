İlyas Yalçıntaş'ın Sırrı Ortaya Çıktı! Test Pozitif Çıktı

İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç analizlerinde THC tespit edildi. "Kekik" savunması raporla tartışma konusu olurken soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İlyas Yalçıntaş'ın Sırrı Ortaya Çıktı! Test Pozitif Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 20:01

İlyas Yalçıntaş hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan kan, idrar ve saç analizlerinin sonuçları ortaya çıktı. Hazırlanan Adli Tıp raporunda şarkıcının biyolojik örneklerinde THC yani esrarın etken maddesine rastlandığı belirtildi. Bu sonuç dosyadaki en önemli delillerden biri olarak soruşturma evrakına eklendi.

Savunması Test Sonuçlarıyla Tartışma Yarattı

Hatırlanacağı üzere Yalçıntaş evinde yapılan aramada bulunan maddeler için "Annem köyden kekik göndermişti" açıklamasını yapmıştı. Evde bulunan hassas teraziyi ise spor yaptığı için besinlerini ölçmek amacıyla kullandığını söylemişti.

Ancak laboratuvardan gelen analiz sonuçlarının ardından bu savunma yeniden tartışılmaya başlandı. Kan, idrar ve saç örneklerinde THC tespit edilmesiyle birlikte soruşturmanın seyri değişirken dosyaya eklenen rapor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Soruşturmada Başka İsimler de Var

Soruşturma yalnızca İlyas Yalçıntaş ile sınırlı değil. Aynı dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 10 şüphelinin de uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Böylece soruşturmanın kapsamının oldukça geniş olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı. Bu bilgi de dosyada yer alan önemli ayrıntılardan biri oldu.

Gözler Soruşturmanın Devamında

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler artık savcılığın atacağı yeni adımlara çevrildi. Adli Tıp raporlarının dosyaya eklenmesiyle birlikte soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken İlyas Yalçıntaş cephesinden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği de yakından takip ediliyor.

Hem sosyal medyada hem magazin gündeminde geniş yankı uyandıran olayın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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