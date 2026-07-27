Shakira’dan Alkış Toplayan Hamle! Tüm Telifini Bağışladı

Shakira yine bu kez müziğiyle değil yaptığı anlamlı hareketle gündemde. Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkısı "Dai Dai" sayesinde elde edeceği tüm telif gelirini çocukların eğitimi için bağışlayacağını açıkladı. Yani şarkı ne kadar dinlenirse o kadar fazla çocuk eğitim desteği alacak.

Sadece Şarkıyla Yetinmedi

Shakira'nın yaptığı iyilik bununla da sınırlı değil. Ünlü sanatçı yaklaşan dünya turnesinde satılan her konser bileti için de 1 doları aynı eğitim fonuna aktaracağını duyurdu. Böylece konserine giden her hayranı da farkında olmadan bu iyilik hareketinin bir parçası olacak.

Aslında bu karar Shakira'yı takip edenler için çok da şaşırtıcı değil. Çünkü ünlü şarkıcı yıllardır özellikle eğitim konusunda sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. İhtiyaç sahibi çocukların okula ulaşabilmesi ve daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için farklı projelerde aktif rol üstleniyor.

Dünya Kupası Heyecanına Anlam Kattı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısının milyonlarca kişiye ulaşması bekleniyor. Shakira ise bu büyük ilgiyi sadece müzik başarısına çevirmek yerine çocukların geleceğine katkı sağlayacak bir fırsata dönüştürmeyi tercih etti.

Bu karar sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı sanatçının popülerliğini sadece sahnede değil topluma fayda sağlayacak projelerde de kullanmasını takdir etti. Özellikle eğitim gibi uzun vadeli bir alana destek vermesi hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Hayranlarından Tam Destek

Shakira'nın hem telif gelirlerini bağışlaması hem her konser bileti için ek destek sözü vermesi birçok kişi tarafından örnek bir davranış olarak değerlendirildi. Dünya Kupası coşkusunu çocukların geleceği için umut dolu bir projeye dönüştüren ünlü yıldız, bir kez daha yalnızca sesiyle değil attığı adımla da adından söz ettirmeyi başardı.