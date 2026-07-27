İrem Derici'yi Gören Şaşırdı! Hastanelik Olunca Gerçek Ortaya Çıktı

İrem Derici bu kez yeni bir şarkısıyla değil sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüsüyle gündeme geldi. Son paylaşımlarında çenesinin normalden çok daha sivri görünmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atılırken ünlü şarkıcı sessiz kalmadı ve işin aslını kendi ağzından anlattı.

Çene Görüntüsü Sosyal Medyayı Karıştırdı

İrem Derici'nin son görüntülerini gören birçok kişi çenesine dolgu yaptırdığını düşündü. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda "Dolguyu biraz fazla kaçırmış" ya da "Çenesi bambaşka olmuş" gibi ifadeler peş peşe gelmeye başladı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken konu hakkında farklı iddialar da ortaya atıldı. Kimileri estetik operasyon geçirdiğini söylerken kimileri ise bunun geçici bir durum olabileceğini savundu.

Gerçek Çok Başka Çıktı

Hakkındaki yorumların artmasının ardından İrem Derici, konuyla ilgili açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı çenesindeki şişliğin estetikle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Derici'nin anlattığına göre sahne aldığı gün bir şey tarafından ısırıldı. Yaşadığı şişlik nedeniyle programın ardından doğrudan hastaneye giden şarkıcı görüntünün tamamen bu sağlık sorunundan kaynaklandığını belirtti.

Esprili Cevabıyla Gündem Oldu

İrem Derici kendine has mizahını bu olayda da elden bırakmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dolgu değil ya, bir şey ısırdı. Dün sahneden hastaneye gittim direkt. Böyle dolgu mu olur külah gibi" diyerek iddialara esprili bir dille yanıt verdi.

Bu açıklamanın ardından estetik iddiaları da büyük ölçüde sona erdi. Takipçileri hem geçmiş olsun mesajları paylaştı hem Derici'nin olaya yine espriyle yaklaşmasını takdir etti. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.