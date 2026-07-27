Nursel Ergin'den Yürek Burkan İtiraf! Meğer Çok Acımış

Kanser tedavisini geride bırakan Nursel Ergin son dönemde yaptığı paylaşımlarla sadece sağlık sürecini değil yaşadığı büyük içsel değişimi de anlatıyor. Ünlü sunucu bu kez öyle sözler söyledi ki takipçileri hem duygulandı hem de uzun uzun düşündü.

Kanser Süreci Hayatını Değiştirdi

Nursel Ergin katıldığı programda 8 ay süren kanser tedavisinin kendisine sadece fiziksel değil duygusal anlamda da çok şey kattığını anlattı. Bu süreçte yıllardır görmezden geldiği duygularıyla yüzleştiğini söyleyen Ergin geçmişte yaşadığı acıları ilk kez gerçekten hissettiğini dile getirdi.

Çocukluğundan bugüne kadar içinde taşıdığı kırgınlıkları tek tek fark ettiğini anlatan ünlü sunucu artık eski Nursel olmadığını söylüyor. Kendi ifadesiyle bu zorlu yolculuk ona yeniden kendisini tanıma fırsatı verdi.

"Acımadı Sandım Ama Çok Acımış"

Ergin'in en çok konuşulan sözlerinden biri ise yıllarca kendine söylediği "Acımadı ki" cümlesi oldu. Oysa zaman geçtikçe bastırdığı bütün acıların aslında içinde büyüdüğünü fark ettiğini anlattı.

"Hayatım boyunca acımadı dedim ama meğer çok acımış" diyen Ergin sevgiyi hep başkalarından beklediğini kendisine ise aynı değeri vermediğini fark ettiğini söyledi. Yaşadığı hastalık sürecinin de bu gerçekle yüzleşmesine vesile olduğunu ifade etti.

Kendisiyle Yeniden Tanıştı

Son paylaşımında ise oldukça duygusal satırlara yer veren Ergin "Kendim kapıyı çaldım, açan da bendim" diyerek artık kendisiyle yeniden bağ kurduğunu anlattı.

Kendisinden özür dilediğini bundan sonra önce kendisini önemseyeceğine söz verdiğini söyleyen ünlü sunucu bu sözleriyle takipçilerinden de büyük destek gördü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken birçok kişi Ergin'in yaşadığı değişimin ilham verici olduğunu dile getirdi.