Survivor'ın En Büyük Krizi Geri Döndü! Beyza ve Sercan Yan Yana!

Survivor'da gece yarısı yaşanan olayın kahramanları Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım, final sonrası ilk kez aynı etkinlikte görüntülendi. Aşk iddiaları yeniden gündemde.

Survivor'ın En Büyük Krizi Geri Döndü! Beyza ve Sercan Yan Yana!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 19:28

Survivor 2026'nın en çok konuşulan olaylarından biri hiç kuşkusuz Beyza Gemici'nin gece yarısı aldığı karardı. Yarışmanın kurallarını hiçe sayan Beyza denizi yüzerek geçip karşı takım kampına gidince ortalık bir anda karışmıştı. Gittiği kişinin ise Sercan Yıldırım olması sosyal medyada günlerce konuşulan aşk iddialarını da beraberinde getirmişti. O dönem izleyiciler bu olayın perde arkasını uzun süre tartışırken ikili haklarında çıkan söylentileri kabul etmemişti.

Acun Ilıcalı'nın Sert Tepkisi

Yaşananların ardından konseyde tansiyon oldukça yükselmişti. Acun Ilıcalı Beyza'nın kuralları ihlal ettiğini söyleyerek sert ifadeler kullanmış ve onu Sercan'la birlikte bir ağacın altında gördüklerini açıklamıştı. Ayrıca Beyza'nın durumu inkâr ettiğini söylemesi de dikkat çekmişti. Beyza ise tüm suçlamalara karşı çıkarak aşk iddialarını reddetmiş ve "Günahımı alıyorsunuz" sözleriyle kendisini savunmuştu. O anlar sezonun en çok konuşulan konseylerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Finalden Sonra İlk Kez Aynı Karede

Survivor'ın sona ermesinin ardından Beyza Gemici ile Sercan Yıldırım uzun süre birlikte görüntülenmedi. Bu yüzden ikilinin yollarını tamamen ayırdığı düşünülüyordu. Ancak katıldıkları son organizasyonda aynı etkinlikte yer almaları yeniden dikkat çekti. Aynı ortamda görüntülenmeleri sosyal medyada "Acaba yeniden görüşüyorlar mı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Dedikodular Yeniden Başladı

İkilinin etkinlikte yan yana bulunması aşk iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı. Şimdilik Beyza Gemici ya da Sercan Yıldırım cephesinden bu buluşmayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Survivor'da yaşanan o unutulmaz geceyi hatırlayan izleyiciler bu karşılaşmanın tesadüf mü yoksa yeni bir başlangıcın işareti mi olduğunu merak etmeye başladı. Görünen o ki ikili uzun süre daha magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında kalmaya devam edecek.

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