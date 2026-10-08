Sydney Sweeney Aşkı Uğruna Dinini mi Değiştiriyor?

Sydney Sweeney ile Scooter Braun’un ilişkisi bu kez bambaşka bir iddiayla gündemde. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkisinde işlerin ciddiye bindiği ve evlilik ile aile kurma planlarının konuşulduğu öne sürülüyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre 29 yaşındaki oyuncu sevgilisi Scooter Braun’un dini olan Museviliğe geçmeyi düşünüyor. Ancak bu konuda henüz Sweeney’den doğrulanmış bir açıklama gelmiş değil. Yani şu an için konuşulanlar ABD basınında yer alan kaynakların iddialarıyla sınırlı.

Aile Kurma Hayali

Sweeney’nin bir süre önce Braun ile çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdiği de gündeme gelmişti. İddiaya göre oyuncu ilişkisinde artık daha ciddi bir gelecek düşünüyor ve aile kurma konusunda oldukça kararlı.

Scooter Braun’un ise önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Braun 2014-2022 yılları arasında Yael Cohen ile evli kalmıştı.

Sydney Sweeney’nin Musevilik konusundaki ilgisinin ise yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığı öne sürüldü. Oyuncu geçtiğimiz dönemde Braun ile birlikte Connecticut’taki bir sinagogda Roş Aşana ayinine katılırken görüntülenmişti.

İki Hahamla Görüştüğü İddiası

Çift hakkında ortaya atılan en dikkat çekici detaylardan biri de Sweeney’nin din değiştirme süreciyle ilgili olduğu söylenen görüşmeler. Page Six’e konuşan bir kaynak oyuncunun bu ihtimali değerlendirmek için iki hahamla görüştüğünü ileri sürdü.

Museviliğe geçiş süreci ise seçilen mezhebe göre değişebiliyor. Reform Yahudiliğinde süreç yaklaşık iki yıla kadar uzayabilirken Muhafazakar ve Ortodoks Yahudilikte daha uzun bir eğitim ve hazırlık dönemi gerekebiliyor.

Sweeney ile Braun’un yolları ise 2025 yazında Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününde kesişmişti. O günden bu yana devam eden ilişkinin nereye gideceği şimdiden merak konusu.