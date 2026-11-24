Sezen Aksu'nun Nisan 2026'da yayımlanan Biz Yeniden Başlarız albümünde yer alan "Kiraz Mevsimi", video klibiyle dinleyiciyle buluşuyor.

Söz ve müzik Sezen Aksu'ya düzenlemesi Aytuğ Yargıç’a ait olan "Kiraz Mevsimi"nin klibinde, Türk Tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden Bennu Yıldırımlar başrolde yer alıyor.



Geçmişten Kalan Bir Kasetle Başlayan Anı Yolculuğu

Geçmişten kalan bir kasetin saklanmasıyla başlayan hikâye, Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı karakterin gençliğine ait anılarla yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Yıllar önce yaşanmış bir aşkın izini süren klip; hatırlamanın hüznünü, zamanın geride bıraktığı şeyleri ve hayatı devam eden sade, duygulu ve sinematografik bir anlatımla yer alıyor.



Yönetmen Koltuğunda Gizem İbak Görüntü Yönetmenliğinde Uğur İçbak İmzası

Sezen Aksu'dan “Kiraz Mevsimine Klip https://t.co/2ITKqebohi — Gecce.com (@geccecom) November 24, 2026

Yönetmenliği Gizem İbak'ın üstlendiği klibin yapımı Porte Film, yapımcılığı ise Selçuk Metin imzası taşıyor. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın yaptığı klipte Bennu Yıldırımlar'a Yağmur Damcıoğlu, Gürdeniz Bursalı, Albina Özden, Öykü Naz Altay ve Fatma İbak krallığı yapıyor.

"Kiraz Mevsimi" iSezen Aksu'nun resmi YouTube kanalında ve dijital platformlarda yayında.