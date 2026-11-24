Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in yönettiği ‘Kazım: Yarım Kalan’ filminin fragmanı yayınlandı. Karadeniz’in dumanlı dağlarından çıkıp tulum ve kemençeyi rock müzikle aynı sahneye taşıyan Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatan filmin fragmanı; Kazım’ın müziğini, kendi yolunu seçme mücadelesini ve sevdikleriyle kurduğu bağları bir araya getiriyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Dikkat Çeken Kazım Koyuncu Performansı

Filmin afişiyle birlikte Kazım Koyuncu’ya dönüşümü ilk kez gözler önüne serilen Cem Yiğit Üzümoğlu, yayınlanan fragmanla filme duyulan beklentiyi daha da artırdı. Kazım’ın sahnedeki duruşu, bakışı ve şarkılarına yüklediği duygu, Üzümoğlu’nun performansıyla beyazperdeye yansıyacak. Kazım Koyuncu’nun konserlerini ve şarkılarını hafızalarında taşıyanlar, o sahne enerjisini bu kez beyazperdede izleme heyecanı yaşayacak.

Çernobil'in Gölgesindeki Çocukluktan "İşte Gidiyorum"a Uzanan Yaşam Öyküsü

Çernobil’in gölgesinde geçen bir çocukluk, 90’ların gençlik hareketleri, Zuğaşi Berepe ile doğan ilk Lazca rock grubu, Gülbeyaz dizisiyle milyonların evine giren bir yüz ve çok erken gelen bir veda… ‘Kazım: Yarım Kalan’, Kazım Koyuncu’nun kısa ama dolu dolu yaşadığı hayatını, müziğinden bir an bile taviz vermeyen bir gencin gözünden anlatıyor.

Karadeniz yaylalarından Beyoğlu’ndaki arayışlara, kalabalık konser sahnelerinden unutulmaz ‘İşte Gidiyorum’ şarkısına uzanan hikâye; tutku, dostluk ve umutla örülü bir yaşamı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.



Güçlü Oyuncu Kadrosu ve Vizyon Tarihi Belli Oldu

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şevval Sam, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik yer alıyor. Film, Nar Film, ARÇ Productions, Aktan Görsel Sanatlar ve Neo Portföy yapım ortaklığında hayata geçiriliyor.

‘Kazım: Yarım Kalan’, yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ta sinemalarda!