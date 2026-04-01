Suzan Temelli’den Ayla Çelik ve Gökhan Tepe İmzalı "Kahraman".

Müzik dünyasının deneyimli isimlerinden, 9 dilde şarkı söyleyebilen güçlü yorumcu Suzan Temelli, merakla beklenen ilk resmi single çalışması "Kahraman" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Kariyeri boyunca pek çok usta isimle çalışan ve televizyon projelerinde yer alan sanatçı, bu yeni teklisiyle müzik listelerine iddialı bir giriş yaptı.

Dev İsimlerin İmzası: Ayla Çelik ve Gökhan Tepe

Suzan Temelli’nin müzikal yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan "Kahraman" şarkısının mutfağında dev isimler yer alıyor. Şarkının sözleri başarılı sanatçı Ayla Çelik’e, bestesi ise usta müzisyen Gökhan Tepe’ye ait. Dinleyiciyi ilk dinleyişte yakalayan eserin düzenlemesini (aranjesini) ise Murat Engin üstlendi.

9 Dilde Performans ve Yarışma Başarıları

Bulgaristan doğumlu olan ve eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Suzan Temelli, müzikal çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Türkçe'nin yanı sıra Bulgarca, Rusça, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca olmak üzere tam 9 dilde şarkı söyleyebilen sanatçı, bugüne kadar şu projelerle adından söz ettirdi:

Erol Evgin ve Hakan Peker gibi dev isimlere vokalistlik yaptı.

Ajda Pekkan ve Müslüm Gürses’in jüri olduğu "Profesyonel" yarışmasında 5 hafta boyunca performans sergiledi.

2015 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Hande Ataizi ve Zuhal Topal gibi isimlerin gündüz kuşağı programlarında solistlik yaptı.

Bodrum'dan Müzik Dünyasına

Şu anda yaşamını Bodrum’da sürdüren ve kendi orkestrasıyla sahne alan Temelli, zengin repertuarıyla özel gecelerin ve etkinliklerin aranan isimleri arasında yer alıyor. "Kahraman" şarkısı için Ufuk Eral yönetmenliğinde çekilen klip de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

"Her sahnede kendimizle yarışıyoruz" diyen Suzan Temelli, tutkusunu ve profesyonelliğini bu ilk single çalışmasıyla taçlandırmış oldu.