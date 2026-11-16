Susuz Yaz'ın Yeni Bahar'ı Lizge Cömert ile Usta Oyuncu Antalya'da Buluştu: "Hülya Koçyiğit El Verdi"

Türk sinemasının uluslararası alandaki ilk büyük gururu olan ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kucaklayan unutulmaz başyapıt Susuz Yaz üzerinden geçen 63 yılın ardından bu kez televizyon ekranlarına uyarlanıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve çekimleri Adana'da tüm hızıyla devam eden Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz şimdiden magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Projenin en dikkat çekici buluşması ise Antalya'da düzenlenen küresel iklim zirvesi COP31'de gerçekleşti. Orijinal filmde çocuk yaşta kamera karşısına geçerek sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu Hülya Koçyiğit dizinin yeni Bahar'ı Lizge Cömert ile bir araya geldi.

Antalya'da Tarihi Buluşma

Dünyanın küresel ısınma ve iklim krizine çare aradığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında düzenlenen özel Susuz Yaz gösterimi ve söyleşisine katılan iki başarılı oyuncu unutulmaz anlara imza attı. Dizinin çekimlerinin devam ettiği Adana setinden Antalya'ya gelen genç oyuncu Lizge Cömert çocukluğundan beri hayranı olduğu usta isimle aynı karede yer aldı.

Orijinal film afişinin önünde Lizge Cömert'in elini tutarak poz veren Hülya Koçyiğit halefine tam destek verdi. Sosyal medyada "Hülya Koçyiğit el verdi" mesajları öne çıktı.

"Su Bir Kişinin Olamaz"

Eserin temelindeki evrensel mesaja dikkat çeken Hülya Koçyiğit 1963 yılında Metin Erksan yönetmenliğinde İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler köyünde yaşanan gerçek olaylardan esinlendiklerini hatırlattı. Ünlü sanatçı "İzmir Urla'daki Bademler Köyü'nde geçiyor. Gerçek karakterleri canlandırdık. Su bir kişinin olamaz bunun hikayesiydi" diyerek aradan geçen 63 yılda suyun hala en hayati meselelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

İklim kriziyle mücadelede herkesin büyük bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Koçyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi ki böyle bir organizasyon yapıldı. Çünkü dünyayı ne yazık ki hor kullandık. Ardı ardına felaketler yaşıyoruz. Bu giderek dünyayı tükettiğimizi gösteriyor. Kanal D'de yakında yayınlanmaya başlayacak Susuz Yaz dizisi beni çok heyecanlandırdı. Ben de baştan sona izleyeceğim. Merakla bekliyorum."

Yıldız İsimler ve Güçlü Kadro Adana'da Buluştu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizide Bahar karakterine hayat veren Lizge Cömert usta oyuncuyla bir araya gelmenin heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Ortak bir hikâyeyi farklı şekilde yorumlayacağız. Çok heyecanlıyım."

1970'li yılların Çarlak Köyü'nde geçen ve küresel iklim krizinin eşiğindeki dünyanın su mücadelesini günümüz perspektifiyle ekrana taşıyacak olan yapımın oyuncu kadrosunda da yıldız isimler yer alıyor. Yönetmenliğini ve yapım dinamiklerini Ay Yapım güvencesiyle sürdüren dizide Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan) başrolleri paylaşıyor.

Türk sinemasının kült miraslarından biri olan Susuz Yaz modern uyarlaması ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.