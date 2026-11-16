Reyting Kurbanı Olan Halef: Köklerin Çağrısı Final Fragmanındaki Ateşli Sahnelerle X'i Salladı!

Reyting kurbanı olan Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümde final yapıyor. Final fragmanındaki ateşli sahneler sosyal medyada gündem oldu ve X'i salladı.

Reyting Kurbanı Olan Halef: Köklerin Çağrısı Final Fragmanındaki Ateşli Sahnelerle X'i Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 12:46

Geçtiğimiz sezon perşembe akşamlarının reyting zirvesinde yer alan başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı Ay Yapım imzalı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için final çanları çalıyor. Yeni sezonda ekranlarda istenen reyting başarılarını bir türlü yakalayamayan ve özellikle kadrodan Aybüke Pusat'ın ayrılmasıyla magazin gündeminden düşmeyen fenomen yapım 43. bölümde ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kanalın final kararının kesinleşmesinin ardından yayınlanan son bölüm fragmanı ise sosyal medyada adeta yer yerinden oynattı.

Yıldız ve Serhat Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

12 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen 42. bölümüyle reytinglerinde hafif bir kıpırdanma yaşasa da kanalın final kararını değiştiremeyen Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanındaki cesur sahneleriyle gündemin zirvesine oturdu.

Yayınlanan final fragmanında Yıldız karakterinin Serhat'a "Seni çok seviyorum artık ben seninim sen benim" diyerek yatağa girdiği ateşli sahneler kısa süre içinde X platformunda (eski adıyla Twitter) en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyiciler fragman karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken sosyal medyada "Oha sonunda", "Finali halvete ayırmışlar", "Şu sahneyi son bölüm mü izleyecektik ya" ve "Of bu sahne çok ateşli" şeklinde binlerce yorum paylaşıldı.

X'te "Yetişkinlere Yönelik İçerik" Filtresine Takıldı

Dizinin final fragmanına damga vuran söz konusu cesur sahneler sosyal medyada büyük etkileşim alırken, dikkat çeken bir başka detay ise platformun aldığı önlem oldu. Fragmanda yer alan sahnelerin dozu nedeniyle X platformunda videoya "Yetişkinlere yönelik içerik" filtresinin uygulanması gözlerden kaçmadı ve bu durum kullanıcılar arasında ayrıca esprili yorumlara konu oldu.

Ayüke Pusat'ın ayrılışının ardından kadro ve senaryo dinamiklerinde büyük değişimler yaşayan, reyting yenilgisi nedeniyle erken final kararı alan Halef: Köklerin Çağrısı 43. ve son bölümüyle izleyicilerine veda etmeye hazırlanırken yayınlanacak bu final sahnesinin rekor kırması bekleniyor.

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