Müzik Dünyasından Acı Haber: Grup Laçin'in Eski Solisti Ali Abacı 60 Yaşında Vefat Etti

Bekar Gezelim şarkısıyla tanınan Grup Laçin'in solisti Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Müzik Dünyasından Acı Haber: Grup Laçin'in Eski Solisti Ali Abacı 60 Yaşında Vefat Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 13:04

90'lı yıllara damga vuran ve dillerden düşmeyen Bekar Gezelim şarkısıyla milyonların sevgisini kazanan Grup Laçin'den acı haber geldi. Türk halk müziğinin ve eğlence müziğinin sevilen isimlerinden grubun solisti ve usta bağlama sanatçısı Ali Abacı 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı Haberi Grup Üyesi Teoman Dalcı Duyurdu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Ali Abacı'nın vefat haberini grup üyelerinden Teoman Dalcı sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu. Dalcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz."

Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan usta müzisyenin bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Bekar Gezelim ile Zirveye Çıkmışlardı

1991 yılında kurulan ve kısa sürede kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Grup Laçin özellikle 1998 yılında piyasaya çıkardıkları Bekar Gezelim albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Aynı yıl Türkiye'nin en iyi grubu ve yılın en iyi çıkış yapan grubu ödüllerini kucaklayan başarılı müzik grubu Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ali Abacı'nın vefatı müzik camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

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