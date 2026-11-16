Grand Maison İstanbul'un Yıldızları Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'den Dev Reklam Anlaşması

Prime Video'nun merakla beklenen yeni orijinal projesi Grand Maison İstanbul'da Ateş ve Defne karakterlerine hayat vermeye hazırlanan Türk dizilerinin iki yıldız ismi Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hayranlarını heyecanlandıracak sürpriz bir projeyle ilk kez bir araya geliyor. Dizi çekimleri için aralık ayında kamera karşısına geçecek olan ikili ortak projelerinden hemen önce bir diş macunu reklamı için güçlerini birleştirdi.

Milyonluk Anlaşma ve 2 Yıllık Dev Kampanya

Magazin kulislerinden sızan son bilgilere göre ünlü oyuncular popüler diş macunu markasnın yeni reklam yüzü olmak için el sıkıştı. Geçtiğimiz haftalarda reklam filmi ve katalog çekimleri için gizlilik içinde kamera karşısına geçen ikilinin marka ile 2 yıl sürecek dev bir anlaşmaya imza attığı konuşuluyor. Başarılı oyuncuların bu özel reklam kampanyası karşılığında 30'ar milyon TL aldığı iddia ediliyor.

Diziden Önce Reklam Filmi Ekranda Olacak

Hayranlarının bir arada görmeyi dört gözle beklediği Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaşacağı Grand Maison İstanbul dizisinin aralık ayında sete çıkması planlanırken ikilinin uyumunu gözler önüne serecek olan reklam filminin ise ay sonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Sinema ve reklam dünyasında şimdiden büyük yankı uyandıran bu ikilinin ekran uyumu magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşti.