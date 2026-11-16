Ziynet Sali'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe Kutlama: Sezen Aksu'ya Övgü Yağdırdı!

Ziynet Sali, Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği yeni şarkısı Tam İsabet'in başarısını önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonuyla İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği kapalı gişe konserle kutladı.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra Yunanca eserlerden oluşan repertuvarıyla binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşatan Ziynet Sali yeni şarkısı Tam İsabet'i ilk kez canlı seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.

Gecede Sudi Etuz ve Generation 78 imzalı sahne kostümleriyle de dikkat çeken Ziynet Sali güçlü yorumuyla büyük beğeni topladı.

"Sen Büyük Bir Ozansın"

Yeni şarkısıyla ilgili duygularını paylaşan Ziynet Sali, Sezen Aksu'ya teşekkür ederek "Müzikal tadında bir şarkı. İçimdeki müzikal kadını yeniden canlandırdı. Sezen Aksu yıllar önce bana verdiği Beş Çayı şarkısında "Yakışık almaz mı ayıp olur mu davetim?" derken aradan yıllar geçti şimdi de ilişki çeşitlerini sorguluyor. Sen ne büyük bir ozansın! Seninle aynı yüzyılda yaşadığım için çok şanslıyım." dedi.