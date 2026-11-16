Demet Özdemir'in Eşref Tek Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı!

Demet Özdemir önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Yeni imajıyla kameralar karşısına geçen güzel oyuncu soruları içtenlikle yanıtladı. Son olarak Çağatay Ulusoy'la birlikte Eşref Rüya dizisinde rol alan Özdemir, yeni çekilecek olan Eşref Tek'le ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

"Yolları Açık Olsun"

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldıkları Eşref Rüya dizisi sürpriz bir şekilde final yaptı. Dizinin bitmesinin ardından Eşref’in geçmişini anlatan Eşref Tek'in çekileceği duyruldu. Prime Video'da yayınlanacak olan yeni dizide Demet Özdemir olmayacak. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a bu kez Aybüke Pusat eşlik edecek.

Önceki gün bir davette görüntülenen Özdemir'e bu konu soruldu. Güzel oyuncu Eşref Tek'in kadrosunda olmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz o yüzden yolları açık olsun."

"Kırgınlık Asla Olamaz Biz Bambaşka Bir Şey Yaptık"

Demet Özdemir "Kırgınlık var mı?" sorusuna ise "Hiç olamaz. Biz bambaşka bir şey yaptık şu an bambaşka bir şey yapılıyor aslında" yanıtını verdi.

Demet Özdemir yanıtlarıyla X'te takdir topladı. Oyuncuya "Nazik cevapları ile herkese ders verdi", "Ne güzel kendine yakışan yanıtlar vermiş", "Takdir ettim çok güzel açıklama" yorumları geldi.