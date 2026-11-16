Demet Özdemir'in Eşref Tek Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı!

Demet Özdemir, Eşref Rüya sonrası çekilen Eşref Tek dizisi ve kadroya dahil olan Aybüke Pusat hakkında konuştu. Ünlü oyuncunun zarif açıklamaları takdir topladı.

Demet Özdemir'in Eşref Tek Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 11:51

Demet Özdemir önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Yeni imajıyla kameralar karşısına geçen güzel oyuncu soruları içtenlikle yanıtladı. Son olarak Çağatay Ulusoy'la birlikte Eşref Rüya dizisinde rol alan Özdemir, yeni çekilecek olan Eşref Tek'le ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

"Yolları Açık Olsun"

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldıkları Eşref Rüya dizisi sürpriz bir şekilde final yaptı. Dizinin bitmesinin ardından Eşref’in geçmişini anlatan Eşref Tek'in çekileceği duyruldu. Prime Video'da yayınlanacak olan yeni dizide Demet Özdemir olmayacak. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a bu kez Aybüke Pusat eşlik edecek.

Önceki gün bir davette görüntülenen Özdemir'e  bu konu soruldu. Güzel oyuncu Eşref Tek'in kadrosunda olmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz o yüzden yolları açık olsun."

"Kırgınlık Asla Olamaz Biz Bambaşka Bir Şey Yaptık"

Demet Özdemir "Kırgınlık var mı?" sorusuna ise "Hiç olamaz. Biz bambaşka bir şey yaptık şu an bambaşka bir şey yapılıyor aslında" yanıtını verdi.

Demet Özdemir yanıtlarıyla X'te takdir topladı. Oyuncuya "Nazik cevapları ile herkese ders verdi", "Ne güzel kendine yakışan yanıtlar vermiş", "Takdir ettim çok güzel açıklama" yorumları geldi. 

Benzer Haberler
Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı! Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı!
Çağrı Çıtanak'tan Eşi Başak Gümülcinelioğlu'na Unutulmaz Doğum Hediyesi Çağrı Çıtanak'tan Eşi Başak Gümülcinelioğlu'na Unutulmaz Doğum Hediyesi
Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç'ten Tartışma Yaratan Çıkış: Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç'ten Tartışma Yaratan Çıkış: "Influencerlık da Doktorluk Gibi Normal Bir Meslek!"
Pelin Akil Mükemmel Anneler Dizisine Dahil Oldu: Kadroya Bomba Transfer! Pelin Akil Mükemmel Anneler Dizisine Dahil Oldu: Kadroya Bomba Transfer!
Ziynet Sali'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe Kutlama: Sezen Aksu'ya Övgü Yağdırdı! Ziynet Sali'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe Kutlama: Sezen Aksu'ya Övgü Yağdırdı!
Grand Maison İstanbul'un Yıldızları Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'den Dev Reklam Anlaşması Grand Maison İstanbul'un Yıldızları Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'den Dev Reklam Anlaşması
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 16-11-2026 12:15

Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı:
  • 14-11-2026 11:41

Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı: "Ben Onu Yemem, Sen Bizi Adana'dan mı Sürdüreceksin?"

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!