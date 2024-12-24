“Sustalı Ceylan” sete çıktı! Merakla beklenen dizinin çekimleri başladı

İddialı Kadro Dikkat Çekiyor

Dizinin başrollerinde, başarılı oyuncular Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, kadroda ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden değerli isimler bulunuyor.

Okuma Provasından İlk Kare Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provasının ardından ekip sete çıktı. Dizinin okuma provasından paylaşılan ilk kare, izleyicilerde büyük heyecan uyandırdı.

“Sustalı Ceylan” Geliyor!

Yoğun bir tempoda başlayan çekimlerin ardından dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da, “Sustalı Ceylan” izleyicilere duygusal bir hikâye ve güçlü performanslar vaat ediyor. Drama tutkunları bu etkileyici yapımı şimdiden sabırsızlıkla bekliyor