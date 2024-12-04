“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu

Süreç Film’in atv için hazırladığı yeni dizi “Sustalı Ceylan”ın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Suç ve dram türündeki iddialı projede kadro yavaş yavaş netleşiyor.

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2024 09:44

Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide, “Ceylan Bilge” adlı bir çocuk gelinin dramatik hikâyesi izleyiciyle buluşacak. Erkek egemen bir suç dünyasında hayatta kalmaya çalışan ve bir fırtına gibi esen Ceylan karakterine, genç oyuncu Sümeyye Aydoğan hayat verecek.

Dizinin ilk kesinleşen ismi ise usta oyuncu Celil Nalçakan olmuştu. “Çevik Atmaca” rolüyle karşımıza çıkacak olan Nalçakan’ın ardından, dizinin erkek başrolü olan “Ferhat” karakterini kimin canlandıracağı merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu soru yanıtını buldu: Ferhat karakteri, son olarak “Taş Kağıt Makas” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Burak Yörük’e emanet.

Seyirciye “Çocuğun için ne kadar ileri gidebilirsin? Koşullar seni zorlarsa suça sürüklenir misin?” gibi çarpıcı sorular yöneltecek olan “Sustalı Ceylan”ın, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olması bekleniyor.

Dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağı ve oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılacağı öğrenildi. “Sustalı Ceylan”ın yayın tarihi ise şimdiden merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Berk Oktay “Harman Yeri” ile setlere döndü: Pehlivan rolü için 20 kilo aldı! Berk Oktay “Harman Yeri” ile setlere döndü: Pehlivan rolü için 20 kilo aldı!
Hazal Kaya’nın büyük acısı: “Hoşçakal güzel oğlum Sherlock” Hazal Kaya’nın büyük acısı: “Hoşçakal güzel oğlum Sherlock”
“Kral Kaybederse” dizisi sete çıktı “Kral Kaybederse” dizisi sete çıktı
39 Derecede Aşk’ın galası gerçekleşti 39 Derecede Aşk’ın galası gerçekleşti
Aşk Evlilik Boşanma final fragmanı yayınlandı Aşk Evlilik Boşanma final fragmanı yayınlandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı, programdan ayrıldı Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı, programdan ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'
  • 03-12-2024 18:57

Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu
  • 04-12-2024 09:44

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu

Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!
  • 03-12-2024 19:09

Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'
  • 03-12-2024 19:03

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'
  • 28-11-2024 15:49

Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'