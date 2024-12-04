“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu

Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide, “Ceylan Bilge” adlı bir çocuk gelinin dramatik hikâyesi izleyiciyle buluşacak. Erkek egemen bir suç dünyasında hayatta kalmaya çalışan ve bir fırtına gibi esen Ceylan karakterine, genç oyuncu Sümeyye Aydoğan hayat verecek.

Dizinin ilk kesinleşen ismi ise usta oyuncu Celil Nalçakan olmuştu. “Çevik Atmaca” rolüyle karşımıza çıkacak olan Nalçakan’ın ardından, dizinin erkek başrolü olan “Ferhat” karakterini kimin canlandıracağı merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu soru yanıtını buldu: Ferhat karakteri, son olarak “Taş Kağıt Makas” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Burak Yörük’e emanet.

Seyirciye “Çocuğun için ne kadar ileri gidebilirsin? Koşullar seni zorlarsa suça sürüklenir misin?” gibi çarpıcı sorular yöneltecek olan “Sustalı Ceylan”ın, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olması bekleniyor.

Dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağı ve oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılacağı öğrenildi. “Sustalı Ceylan”ın yayın tarihi ise şimdiden merakla bekleniyor.