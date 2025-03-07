“Sustalı Ceylan” dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Ramazan sonrası ekrana gelecek!

Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı Sustalı Ceylan, Nisan ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın günü konusunda henüz kesin bir karar verilmezken, pazartesi günü için planlanan ilk yayın tarihi şimdilik askıya alındı. Mart ayının sonunda netleşecek olan yayın günü, ATV’nin final yapacak bir dizisinin yerine de kaydırılabilir.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor!

Kadınların erkek egemen bir dünyada verdiği mücadeleyi konu alan dizinin kadrosu da oldukça iddialı. Sustalı Ceylan’ın başrollerinde yer alan Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’e; Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

Yaz sezonunda devam edebilir!

İlk 3 bölümü tamamlanan ve büyük bir titizlikle hazırlanan dizinin reyting performansına göre yaz sezonunda da devam etmesi gündemde. ATV’nin iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Sustalı Ceylan, güçlü hikâyesi ve dinamik kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.