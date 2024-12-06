“Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu

ATV’nin iddialı yapımları arasına katılmaya hazırlanan ve güçlü bir kadın draması olarak dikkat çeken Sustalı Ceylan dizisi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Süreç Film imzalı dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, projeye etkili oyunculuğuyla tanınan Evrim Doğan da dahil oldu.

Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturduğu, Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizi, Ceylan Bilge adlı bir çocuk gelinin hayata karşı direnişini ve erkek egemen bir dünyada ayakta kalışını çarpıcı bir dille anlatacak.

Evrim Doğan, dizide Fahriye karakterine hayat verecek. Fahriye, Ceylan’ın çocuk yaşta evlendirildiği Necmi’nin sonraki eşi olarak hikâyede yer alacak ve olayların seyrini değiştirecek önemli bir rol üstlenecek.

Merakla beklenen Sustalı Ceylan, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlarda iz bırakmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi ise yakında açıklanacak.