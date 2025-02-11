"Sustalı Ceylan" dizisine sürpriz isim

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi! Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi usta isimler, dizinin başarısına katkı sağlayacak.

Edip Saner, Ferhat’ın Akıl Hocası Olacak

Dizinin dikkat çeken yeni transferlerinden biri de usta oyuncu Edip Saner! Ünlü aktör, dizinin 3. bölümünden itibaren hikâyeye dahil olarak Adem karakterine hayat verecek. Ferhat’ın akıl hocası olarak izleyici karşısına çıkacak olan Saner, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Yayın Günü Merak Konusu!

Şubat sonu ya da mart başında ATV ekranlarında olması beklenen "Sustalı Ceylan"ın yayın günü henüz netleşmiş değil. Ancak kanalda final yapan bir dizi olmazsa, pazartesi günleri ekrana gelmesi planlanıyor.

İlk tanıtımıyla büyük ilgi çeken "Sustalı Ceylan", sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor!